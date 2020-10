Cosima construye un himno sobre alguien capaz de hacer el bien y el mal

Hoy se cierra el plazo para presentar canciones desconocidas a la nueva edición del JNSP Song Contest de nuestros foros, el concurso mediante en el que los usuarios presentan regularmente temas de artistas noveles para ser valorados y votados por la comunidad. La última canción ganadora hace unos días fue ‘Close to You (Moonlightning)’ de Cosima, un tema presentado por el usuario Erasmusborracho aparentemente inofensivo que fue ganando enteros con las escuchas hasta convertirse en ganador en un «foto finish» muy ajustado en el que hizo falta recurrir al VAR y a la calculadora: tuvo que sortear un empate, haciéndose con el «premio» por número de 12s recibidos, como en Eurovisión, y número de votantes. En segundo lugar quedaba el remix de ‘Lluvia’ de Irepelusa con Veztalone y Cantamarta, presentado por el usuario Fdkum.

‘Close to You (Moonlightning)’, hoy nuestra «Canción del Día», es una de las composiciones más emblemáticas que de momento ha publicado la artista del sureste de Londres Cosima, cuya carismática voz puede atrapar tanto a los seguidores de fun. como Rhye o Sade, a los que recordaba en ‘Concubines Call’, una de las canciones incluidas en su EP de 2016, ‘South of Heaven’. Desde entonces han sido muchos los singles sueltos que ha venido editando, a destacar ‘Here from You’ junto a Branko de Buraka Som Sistema, ‘No New Lies’ junto a Kindness o este ‘Close to You’ que se editaba a finales del año pasado.

Más que a la «luz de la luna», ese «moonlightning» hace referencia a alguien «pluriempleado» o más bien «desdoblado», capaz de hacer al mismo tiempo el mal y el bien, de contener dentro de sí la «crueldad» y la «ternura». Cosima se postula a su vez como alguien que puede ser al mismo tiempo alguien «lista» y «estúpida», como alguien «que lo sabe todo» y como alguien que «no tiene ni idea» solo para «acercarse» al ser querido. Sencilla en su juego de opuestos, la producción se va creciendo con el añadido de arreglos de cuerda sobre el característico beat del tema, un medio tiempo como a punto de dejar atrás su poso R&B.

La cantante explicaba el tema así en Complex: «»‘You were something cruel moonlighting as something special’ fue una línea que escribí en mi bloc de notas cuando estaba manteniendo la relación que inspiró la canción. Hay cosas que no eres capaz de ver hasta que se han acabado. Esta canción es exactamente eso». Os dejamos con el vídeo del tema y un espectacular a capella realizado para COLORS.





Lo mejor del mes: