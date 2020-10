Gorka Olmo, ilustrador nominado a un Grammy, nos habla de su música favorita

El ilustrador Gorka Olmo, que ha visto publicado sus dibujos en medios como El País Semanal, Vanity Fair o Forbes, acaba de ser nominado a un Grammy Latino, por improbable que pudiera parecer. El responsable ha sido su espectacular diseño para el último disco de Vetusta Morla, que reinventaba, en el mismo orden, las canciones del espléndido ‘Mismo sitio, distinto lugar’. Nos referimos obviamente a la edición física de formato único (vinilo + CD) que pretendía representar el «viaje hacia el interior de las canciones» que suponía este disco para la propia banda. Las ilustraciones fueron realizadas por Gorka Olmo de manera manual utilizando bolígrafos. El artista, autor también del libro ‘Cosas dentro de otras cosas‘, es el nuevo invitado de nuestro «Tipo Test».

¿Cómo llegaste a hacer el diseño del último trabajo de Vetusta Morla? ¿Cómo te contactaron y surgió el proyecto?

Justo el año anterior Paripé Books me publicó un libro con mis dibujos que se llama ‘Cosas dentro de otras cosas’, y como su disco se llama ‘Canciones dentro de canciones’ yo creo que la coincidencia les hizo gracia y se fijaron en mí.

¿Cuál es la relación entre el concepto del disco y tu aportación?

El concepto del disco era algo así como «revisitar» las canciones del anterior, así que les planteé una especie de viaje del punto A al B, ¡y menudo viaje! Cuando nos confinaron este año, yo ya conocía la experiencia del verano anterior trabajando en el disco…

¿La nominación al Grammy latino es para ti, para la banda o para ambos?

Es para ambos, sí, estoy «co-nominado» con ellos.

¿Te gustaba el grupo con anterioridad? ¿Eres más de los últimos o de los primeros?

Sí, el disco que más escuchado tengo es el primero, y el verano pasado mientras trabajaba en el proyecto estuve escuchando bastante el ‘Mismo sitio, distinto lugar’, que me parece un discazo.

¿Qué disco marcó tu adolescencia?

Recuerdo que por aquella época mi tía tenía un bar y me pasaba música, sobre todo recopilatorios… Me acuerdo de unos que sacó la Pepsi, de ahí descubrí grupos como Mercury Rev, Mastretta, Sonic Youth o TCR! Otro de la Heineken de grupos del FIB… muy de bar todo. Más que discos concretos solía escuchar recopilatorios… También escuchaba mucho otro que se llamaba ‘Amigos del diablo’… ¡Ah! y había unos muy divertidos que se llamaban “Anuncios de TV” que me flipaban.



¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

‘Miro la vida pasar’ de Fangoria me parece un himno, la canción perfecta.

¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

Llevo desde el verano bastante pesadete con The Blaze, estuve en Ibiza con las amigas y fueron la banda sonora del viaje…





¿Hay algún tipo de música concreta que evites o escuches a conciencia para trabajar?

Pues para trabajar, evito la electrónica macarra tipo Vitalic o Motor (que me encanta para ir por la calle o salir a correr, pero imposible para currar) y prefiero escuchar algo más tranquilo tipo Mikel Laboa, Doble Pletina, Las Vainica, Espanto, Parker and Lily o el disco verde de Le Mans (‘Saudade’)… Ese en concreto es perfecto para currar.

¿Alguna canción que odies con toda tu alma?

Creo que todas esas de los niños que salen ahora en las galas de Telecinco cantando sobre camas vacías y desengaños amorosos…

¿Alguna actuación vocal en particular?

Toda la gente que me gusta no se caracteriza por cantar especialmente bien. (ni mal).

¿Algún artista o grupo que en algún momento te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el «guilty-pleasure”?

Quedaría genial diciéndote que no creo en ese concepto y tal, pero tengo que reconocer que me gusta un disco de Joaquín Sabina… Y él me cae fatal, y me parece lo peor y todo eso, pero el disco de ’19 días y 500 noches’ se lo regalé a mi madre por su cumple y se ha escuchado en casa hasta la saciedad, me lo sé de pe a pa.





¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Un buen bombo 4×4 y una melodía pegadiza, tipo TODAS las de Alpino o Chico y Chica.

¿Algún remix favorito?

La verdad es que no entiendo de remixes, no sabría qué decirte.

¿Y videoclips?

‘Lovedust’ de Luna.





¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

Recuerdo un concierto de Nacho Vegas y Christina Rosenvinge de la gira ‘Verano fatal’ en la Joy Eslava, justo cuando bajé a vivir a Madrid.

¿Sigues comprando discos en formato físico? En caso afirmativo, ¿cuál fue tu última compra y en qué formato?

¡Claro! sí, soy de esos… ‘Días raros’ de Melenas, y por el ebay unos singles antiguos de Saint Etienne…

¿Alguna plataforma favorita para escuchar música? ¿Eres de los que ya se ponen un disco entero en youtube?

¡Soy del iTunes! Soy de los que se compran el disco, lo meten en el ordenata y lo escucha desde ahí… hasta incluso valoro las canciones con estrellitas del 1 al 5.