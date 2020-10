Paul McCartney por fin sacará ‘McCartney III’, 40 años después

En esta locura de semanas en que Ariana Grande anuncia disco por sorpresa y Adele vuelve de la nada probablemente para anunciar también el suyo, parece que empiezan a amontonarse los macrolanzamientos que la gente comprará masivamente de cara a la Navidad.

Decimos esto porque ahora otro gigante de la música, Paul McCartney, ha anunciado nuevo álbum de estudio. De acuerdo, no venderá tanto como Adele, pero no deja de ser quien es. ‘McCartney III’ sale el 11 de diciembre. Es la tercera parte de aquella trilogía que el ex Beatle inició en 1970 con el lanzamiento de su primer disco en solitario, titulado ‘McCartney’, al que le siguió ‘McCartney II’ en 1980, 10 años después. Este llega solo 40 años después, pero mejor tarde que nunca. Además, el músico británico no ha estado precisamente parado en los últimos tiempos, pues su último disco, ‘Egypt Station‘, salió en 2018.

En una nota, Paul ha explicado que ‘McCartney III’ ha surgido sin que él lo esperara o planeara. «Tenía que hacer la música para una película, y cuando terminé me pregunté qué hacer después. Entonces fui grabando cosas que tenía medio acabadas. Hacía música para mí en lugar de por trabajo. No tenía ni idea de que estas grabaciones me llevarían a hacer un álbum».