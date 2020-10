Ane Brun lucha por la subsistencia en la magnética ‘Take Hold of Me’

La cantante noruega que en los 2000 alcanzara el platino en su país -y también cierta repercusión fuera- con álbumes como ‘A Temporary Dive’ y ‘Duets’, ha dedicado este 2020 a sacar un montón de sencillos. Tras la buena aceptación que tenía en 2017 el álbum ‘Leave Me Breathless’, donde podíamos escuchar sus versiones de ‘Always On My Mind’, ‘Unchained Melody’ o ‘How to Disappear Completely’; hemos ido conociendo temas como ‘Lose My Way’, ‘We Need a Mother’ o ‘Crumbs’ que irán incluidos en dos álbumes inminentes. Entre dichos temas, ‘Take Hold of Me’, la canción ganadora del penúltimo JNSP Song Contest de nuestros foros -ya hay nueva edición especial Halloween en marcha-, presentada por el usuario perfect.

Los dos discos que Ane Brun prepara son ‘After The Great Storm’, a la venta este mismo viernes 30 de octubre, y ‘How Beauty Holds The Hand Of Sorrow’, a la venta en un mes, el 27 de noviembre. La idea es que fuera un álbum doble, que finalmente Brun ha decidido dividir en dos: «los dos discos tratan con las grandes cuestiones de la vida, que en 2020 se han vuelto todavía más grandes. Aunque escribí la mayoría antes de que empezara la pandemia, siento que hay un mensaje que encaja en esta situación: la frustración en el mundo, cómo llorar a un ser querido, existencialismo, amor, relaciones, soledad, luchas internas, insomnio… Supongo que todas van sobre ser humanos».

‘Take Hold of Me’, nuestra «Canción del Día», forma parte del primero de los dos discos, ‘After The Great Storm’. En Bandcamp la reconoce influida por ‘Silent Shout’ de The Knife, y de ahí vienen unos tenebrosos sintetizadores que van emergiendo poco a poco en la composición, elevándola. La letra arrastra el mismo peso de la música, con frases como “mi existencia grita”, “quiero llegar a los cielos”, “estoy capturada por la gravedad y el peso de las expectativas”, en sintonía con los mencionados sintes emergentes, sobresaliendo ligeramente a su final. Una metáfora de la lucha por la supervivencia en que se ha convertido este año, y una resurrección para una autora que tanto dio que hablar hace unos años.



