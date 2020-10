BENEE, despechada con Lily Allen y Flo Milli: escucha ‘Plain’

Lily Allen es una de las artistas invitadas en ‘Hey u x’, el primer disco de la cantante neozelandesa BENEE, que este año ha arrasado gracias a ‘Supalonely‘ con Gus Dapperton tras viralizarse la canción en TikTok (otra de esas artistas invitadas es Grimes). La composición que junta a BENEE con la autora de ‘Smile’ es ‘Plain’, ya puede escucharse y cuenta también con la participación de la rapera Flo Milli.

‘Plain’ es una evocadora canción que aúna pop, trap y sonidos típicos del bedroom-pop o el «chillwave». Su verdadera garra se esconde en la letra, pues «plain» se refiere a una chica a la que BENEE encuentra «plana», quien casualmente es la nueva novia de su ex. El estribillo dice: «es una pena que tu chica sea tan plana, no tengo nada que envidiarle, espero que se vaya lejos porque no quiero verla». La dulce voz de Lily Allen aparece al final del primer estribillo y entra en la segunda estrofa, cantando sobre las «características desagradables» de un chico al que ha dejado a tiempo de que la relación se vuelva tóxica: «puede que no estés preparado para esta conversación, por eso yo me quedo fuera de esta ecuación», rima. Por su parte, Flo Milli reinicide en el mensaje de la canción: «veo que te gustan las chicas penosas ahora».

La autora de ‘No Shame‘ ha sido noticia estos días por presentar su propio vibrador, asociándose a una conocida marca que comparte su nombre con el título de un éxito de Britney Spears que la británica versionó allá por 2009. En los últimos tiempos, la artista ha aparecido en temas como ‘Roll the Dice’ de SHY FX o en un remix de ‘What You Waiting For?’ de Popcaan, siempre desde un plano modesto.