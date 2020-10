Sam Smith cambia de tercio en su nuevo disco… y en el brit-pop de ‘Kids Again’

Además del de Ariana Grande, el lanzamiento internacional más importante de hoy viernes es ‘Love Goes’, el nuevo disco de Sam Smith. El álbum incluye los singles ‘Diamonds’ y ‘My Oasis’ con Burna Boy además de un segundo CD con «bonus tracks» en el que encontramos todos los éxitos recientes de Sam, desde ‘Dancing with a Stranger’ con Normani a ‘I’m Ready’ con Demi Lovato. Varios de ellos suman escuchas estratosféricas que aseguran un buen debut para el álbum en su primera semana.

El tercer álbum de Sam Smith marca un cambio en su sonido respecto al soul-pop clasicote de sus primeros dos trabajos, ‘In the Lonely Hour‘ y ‘The Thrill of It All‘. En ‘Love Goes’ manda un pop con tintes electrónicos que a duras penas deja un tema pensado específicamente para la pista de baile. También hay baladas al piano… y una sorpresilla final.

‘Kids Again’ es el corte que cierra ‘Love Goes’ y, curiosamente, también es el nuevo single que presenta hoy el álbum acompañado de un videoclip. ‘Kids Again’ habla de amores pasados y de esos años de juventud que ya no volverán, pero lo curioso del tema es su sonido totalmente brit-pop, hasta el punto que recuerda a algunos momentos de Oasis o Coldplay. El nostálgico videoclip muestra a Sam abrazadx a cosas y ha quedado un poco chanante, lo cual suponemos no ha sido la intención.

Por otro lado, Sam ha compartido estas palabras sobre ‘Love Goes’: “Los últimos dos años han sido el momento más experimental de mi vida, personalmente pero también musicalmente. Cada vez que iba al estudio, me prometí que iría en dirección a las estrellas y no tendría limitaciones. El resultado ha sido tan mágico y terapéutico y divertido. Mi amor por la música es tan amplio y todos mis placeres de culpabilidad musical se convirtieron en placeres. Sin culpa, sin verguenza, sólo por el amor de cantar y crear y bailar».

El texto continúa: «Estoy muy agradecido a cada humano que apreció mi creatividad y dirección y me permitió ser quien quería ser en ese estudio ese día… escuchar estas canciones con el corazón abierto y tratar cada canción como una flor diferente del jardín, divertirse con ellos, traté de no tomarme a mi mismo demasiado en serio al escribir algunas de estas canciones. Espero que os hagan sonreír, porque me lo hicieron y me lo hacen”.