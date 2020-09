Sam Smith se asegura el éxito de su tercer disco con 6 hits como «bonus tracks»

Cuando parecía que ninguna superestrella internacional sacaría disco este año debido a la covid-19, pues por ejemplo un representante de Adele indica que está teniendo dificultades para acabarlo dadas las restricciones de movilidad, Sam Smith mueve ficha. En meses recientes habíamos conocido diferentes canciones, pero no lo que son datos definitivos sobre su tercer álbum.

Ahora sabemos al fin que ‘Love Goes’ saldrá a la venta el 30 de octubre, y además se da a conocer un tema cuyo título solo puede recordarnos su vinculación pasada con James Bond. La canción nueva se llama ‘Diamonds’ pero no tiene nada que ver con el clásico de Shirley Bassey ‘Diamonds Are Forever’, sino que es una balada que avanza hacia lo bailable a través de chasquidos y beats. Es un trabajo conjunto con Shellback y Oscar Görres, este último muy querido por aquí últimamente por su labor casi mano a mano con Troye Sivan.

La canción ha sido incluida directamente en la playlist más codiciada del mundo, Today’s Top Hits, que siguen 27 millones de personas, aunque no en los primeros lugares a lo Justin Bieber. Por si acaso, el disco de Sam Smith se asegura el éxito comercial incluyendo como “bonus tracks” el chorreo de singles que ha venido sacando durante los últimos años. En la secuencia, únicamente se ha integrado ‘My Oasis’ con Burna Boy, un tema que no conseguía entrar en el Billboard Hot 100 y ha quedado en un modesto puesto número 40 en Reino Unido.

Después, aparecen a partir de la pista 12 nada menos que ‘Dancing With a Stranger’ con Normani, presente en nuestra lista de las mejores canciones de 2019, ‘How Do You Sleep?‘, ‘I’m Ready’ con Demi Lovato y ‘Promises’ con Calvin Harris, además de ‘Fire on Fire’ y ‘To Die for’. Ya solo con esto, Sam Smith se asegura un montón de puntos en las listas de álbumes en las que cuenta el streaming, que cada vez han venido siendo más hasta llegar a España. Alguna de estas pistas no es que proceda de 2019, sino incluso de 2018, como es el caso de ‘Promises’, que salía hace 2 veranos y de la más desconocida ‘Fire on Fire’, que hizo junto a Steve Mac para una banda sonora de Netflix. Casi, casi, es como si Katy Perry hubiera metido ‘Feels’ (2017) en el reciente ‘Smile’. Parece que a alguien (¿artista? ¿sello?) le agobian las cifras de este nuevo álbum tras la pequeña decepción que supuso ‘The Thrill of it All’, un álbum que no igualó las cifras millonarias del debut ‘In the Lonely Hour’, pero en absoluto fue un fracaso: esta certificado como doble platino en Reino Unido y fue número 1 en Estados Unidos.

‘Diamonds’ se ha estrenado con un vídeo lleno de claroscuros en el que vemos a Sam Smith bailando y que recuerda tímidamente a ‘Fastlove’ de George Michael. Os dejamos con el vídeo y el tracklist recién compartido de ‘Love Goes’:

01 Young

02 Diamonds

03 Another One

04 My Oasis [ft. Burna Boy]

05 So Serious

06 Dance (‘Til You Love Someone Else)

07 For the Lover That I Lost

08 Breaking Hearts

09 Forgive Myself

10 Love Goes [ft. Labrinth]

11 Kids Again

12 Dancing With A Stranger [ft. Normani] (Bonus)

13 How Do You Sleep? (Bonus)

14 To Die For (Bonus)

15 I’m Ready [ft. Demi Lovato] (Bonus)

16 Fire on Fire (Bonus)

17 Promises [ft. Calvin Harris] (Bonus)