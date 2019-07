Sam Smith vuelve con ‘How Do You Sleep’, que no llega a “banger” pero sí es bailable

Tan solo una canción, ‘Dancing with a Stranger‘ (con la ex-Fifth Harmony Normani), ha necesitado este año Sam Smith para seguir en el candelabro. Co-escrita por su habitual Jimmy Napes (con el que, recordemos, ganó un Oscar), aunque no se haya convertido en su octavo número 1 en la lista de singles británica sus cifras de streaming son muy considerables: está en la mitad que su monster single ‘Stay With Me’, pero sus más de 415 millones de escuchas en Spotify no están ya tan lejos de los más de 500 de ‘Promises‘, su single con Calvin Harris del pasado año. Y, más importante aún, seis meses después de su lanzamiento, su elegancia bailable se mantiene fresca y sigue sonando en radios.

Pero Sam quiere más y hace unos días anunciaba un nuevo single que, teniendo en cuenta la coherencia estética entre las portadas de ambas canciones, lleva a pensar que ambos temas podrían formar parte de una obra más amplia, quizá su tercer trabajo de estudio tras ‘The Thrill of It All‘ (2017). La canción en cuestión se llama ‘How Do You Sleep’ y se publica este viernes, 19 de julio. Smith lo anunciaba la pasada semana mostrando un fragmento de música ensoñadora. ¿Una balada? Podría ser… salvo por el hecho de que otro teaser mostrado esta tarde con un adelanto de su clip oficial insinúa otra cosa.

En él veíamos a Sam encabezando un cuerpo de baile e incluso acompañándolo con algunas poses, lo cual coincide con otro avance previo, en el que él mismo decía que “la reina del baile que llevo dentro está emocionada por ser liberada”. “¿Se viene otro “banger”?”, pensábamos. Lo cierto es que finalmente sí es bailable, pero no es un pelotazo inmediato. Co-escrita por Max Martin y su equipo habitual –Ilya, que también produce, y Savan Kotecha– es un crescendo melódico que solo explota cuando llega el post-estribillo instrumental, protagonizado por coros “pitcheados”. El vídeo, producido por el reputado Grant Singer (The Weeknd, Taylor Swift), parece evocar un bajón personal o una depresión, de la que Sam sale a través del baile, dando vida a un “yo” nuevo que observa desde fuera la pasividad de su parte mentalmente herida. O algo así.

Meses atrás Smith era también noticia por las mofas que Piers Morgan, como representante de un sector de la sociedad británica, le dirigió tras declararse en una entrevista “de género no binario”.