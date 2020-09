Justin Bieber inicia «nueva era» con ‘HOLY’ junto a Chance the Rapper

Justin Bieber ha avanzando durante días la llegada de nueva música en las redes, y por fin se sabe que ese algo se trata de un nuevo single del artista que verá la luz este mismo viernes 18 de septiembre. El tema se titula ‘HOLY’ y se trata de una colaboración con el rapero Chance the Rapper, con la que los fans ya especulaban después que Bieber retuiteara un mensaje de Chance que parecía reproducir parte de la letra de una canción desconocida. Bieber y Chancelor ya colaboraron en ‘Confident’, uno de los temas incluidos en la «mixtape» del canadiense de 2014 ‘Journals’, y también en el éxito de ‘Coloring Book‘ ‘Juke Jam’ junto a Towkio.

‘HOLY’ no llegará ni un año después del lanzamiento de ‘Changes‘, el hasta ahora último álbum de estudio de Bieber. El disco veía la luz en febrero, en concreto el día de San Valentín, cuando aún no sabíamos la que se nos venía encima con el coronavirus, y ‘HOLY’ supone el inicio de la era siguiente, como el artista ha confirmado en sus redes. Pasa pues página de ‘Changes’, álbum que, dedicado a la feliz vida matrimonial, pues Bieber está casado con Hailey Baldwin, suponía un batacazo comercial para el cantante, que se quedaba muy lejos de igualar los datos de su anterior trabajo, el multimillonario ‘Purpose‘. ‘Changes’ sí se mantiene actualmente en la parte baja del Billboard 200, en concreto en el número 109. Por su parte, los singles ‘Yummy’ e ‘Intentions’ han sido grandes éxitos en Spotify, pero su repercusión no ha sido tal en las listas oficiales.

Bieber acaba de ser noticia después de aparecer en el videoclip de ‘POPSTAR’ de DJ Khaled con Drake en lugar de Drake, y durante la cuarentena obtenía un single número 1 en Estados Unidos gracias a ‘Stuck with U’ con Ariana Grande. La gira de ‘Changes’ tendrá lugar a partir de junio del año que viene.

Por su parte, Chance the Rapper tampoco ha estado parado y en los últimos días ha aparecido en nuevos temas de Ludacris (‘Found You’) o Brandy (‘Baby Mama’) y el año pasado conseguía un hit en las plataformas de streaming gracias a ‘Cross Me’, su colaboración con Ed Sheeran y PnB Rock. ‘The Big Day‘, el último álbum de estudio de Chance the Rapper y el primero oficial después de una serie de reconocidas «mixtapes», fue un fracaso de crítica y público, nada que ver con lo que sucedía con ‘Coloring Book’, ‘Acid Rap’ y ’10 Day’, la última de las cuales aparecía hace poco en las plataformas de streaming.