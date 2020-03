BTS venden 5 millones de copias; Justin Bieber peleará por llegar a 2

Hits

Hay que frotarse los ojos para creerse esto pero es verdad: los surcoreanos BTS han logrado vender 5 millones de copias reales a nivel mundial en un plazo de 3 semanas, según las estimaciones de Mediatraffic. Lo han logrado con su nuevo disco ‘Map of the Soul: 7’, que ha conseguido ser número 1 en Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Japón, Canadá, Australia, España… Su éxito a nivel mundial no alberga duda, y solo en Estados Unidos se movían 400.000 copias durante los primeros días, pero hay que recalcar que el grueso de su público vuelve a ser Corea del Sur, donde son un fenómeno sin precedentes.

‘Map of the Soul: 7’ puede contar con las colaboraciones de artistas como Sia o Halsey, pero su gran bastión es ser ya el disco más vendido de la historia en Corea del Sur. Se hablaba de 4 millones de pre-pedidos para el álbum y se ofrece precisamente esa cifra como lo vendido en los 9 primeros días de vida del largo en dicho país (si bien parece que algunas de esas copias se han exportado, principalmente a China).

Así lo reconoce el libro Guinness de los Records, certificando exactamente 4,1 millones de ventas durante el citado período, ligeramente superior a una semana. Se doblan así los datos del álbum anterior, en parte a gracias a las 4 ediciones diferentes y coleccionables, ofreciendo diferentes items en el interior. Con uno de sus “unboxings” os dejamos.





Flops

Justin Bieber también ha asaltado las listas de medio mundo, pero con cifras mucho más modestas. A uno le tiembla la mano para afirmar que un disco que lleva 650.000 copias vendidas a nivel mundial en tan sólo 4 semanas pueda ser un fracaso total, pues seguro que terminará en las listas de lo más vendido y escuchado de 2020, pero la decepción huele a la legua.

Bieber viene de vender en torno a los 6 millones de copias de ‘Purpose‘ y de batir récords de streamings, y a menos que pase algo gordo con alguna de las canciones que ya conocemos o haya reedición con un hit venidero, ‘Changes‘ pelea por llegar a 2 millones de unidades vendidas -o más bien su equivalente- a final de año. El artista ha salvado los muebles con ‘Yummy’ y también con ‘Intentions’, que permanece nada menos que como la 5ª canción más escuchada en todo el mundo a día hoy en Spotify, pero eso no está impidiendo que el disco haya caído en las listas internacionales. Quizá porque Spotify precisamente pueda estar jugando un papel desmesurado en su apoyo: las visualizaciones de ‘Intentions’ en Youtube son muchísimo más bajas.

En España ‘Changes’ pasa su 4ª semana en un modesto puesto 37, en Francia en el puesto 46, en Alemania en el 49… y pese a que en los mercados anglosajones el disco resiste mucho mejor, está por venir la crisis del coronavirus. Con las tiendas cerradas el álbum podría remontar algo en puestos -no en cifras totales- gracias al streaming, pero ya puede ser bueno el vídeo que prepare junto a Post Malone -uno de verdad- para que Bieber termine moviendo la mitad que con ‘Purpose’.