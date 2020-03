Sam Smith retrasa el lanzamiento de su disco y anuncia que cambiará su título

Sam Smith había anunciado que su nuevo disco se llamaría ‘To Die For’ y que saldría el 1 de mayo. Sin embargo, las circunstancias actuales le han obligado a efectuar cambios importantes de cara a este lanzamiento, uno de los más importantes de 2020 en lo que a música pop se refiere. Sam ha comunicado estos cambios hoy en un post publicado en sus redes.

En primer lugar, ‘To Die For’ ya no saldrá en mayo sino en una fecha aún por determinar (iTunes ha llegado a indicar que saldría el día 5 de junio, pero Sam no ha confirmado ni desmentido esta información). Por otro lado, ‘To Die For’ ya no será el título del álbum pues Sam no lo considera apropiado dentro del contexto de una pandemia global. El nuevo título del disco es un secreto de momento, pero Sam sí ha explicado que aprovechará esta coyuntura para seguir trabajando en el sucesor de ‘The Thrill of It All‘ y en cualquier caso ha confirmado que publicará música nueva antes de que este vea la luz.

Sam es solo uno de varios artistas que han aplazado el lanzamiento de sus discos debido al coronavirus, entre los que también se cuentan Lady Gaga o Haim. La decisión de los tres artistas es lógica desde un punto de vista comercial: el éxito de sus discos depende en buena medida de las ventas físicas, y con las tiendas físicas cerradas sine die, su lanzamiento supone un riesgo económico. Por otro lado, ninguna campaña promocional es viable a día de hoy si implica viajes al extranjero o directamente contacto con otras personas.

El último single de Sam Smith, el igualmente llamado ‘To Die For’, veía la luz el pasado mes de febrero y ha sido un éxito. Suma 67 millones de reproducciones en Spotify y se mantiene dentro del top 30 británico. También ha sorprendido por su sonido, un regreso a las baladas tiernas de antaño después del éxito de ‘How Do You Sleep?.