Sam Smith promete hacernos bailar pero adelanta su disco con una balada

Aunque Sam Smith no sacara álbum en 2019, ha sido un año importante en su discografía, pues publicaba singles tan destacados como ‘How Do You Sleep’ y ‘Dancing With a Stranger’. Este último era un temazo ideado junto a Normani para la pista de baile que estuvo entre las mejores canciones de 2019.

Esta semana a través de Instagram, Smith ha anunciado un nuevo disco de cara al 1 de mayo, indicando por supuesto que le parece su mejor trabajo y que espera que “podamos bailar y sentir las historias que ha narrado en él”. Nosotros también, pero de momento con el primer sencillo revelado este viernes Día de San Valentín, bailar, lo que se dice bailar, no podremos hacerlo mucho.

Pese a lo acelerado del fraseo del estribillo, que deja caer que podría haber algún tipo de remezcla en ciernes, ‘To Die For’ -que casi parece un guiño a su tema para la saga James Bond, justo hoy que se lanza el nuevo tema para la película ‘No Time to Die’, a cargo de Billie Eilish- es una balada. En concreto una balada sobre un San Valentín negro, en la que Sam Smith observa con envidia a otros amantes paseando por la calle, cual Françoise Hardy en ‘Tous les garçons et les filles’. Sam indica que “intenta forzar una sonrisa” mientras la duda sobre morir en soledad atormenta demasiado.