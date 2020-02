Cupido: “Para mucha gente el Día de San Valentín es negro”

Cupido vuelven por San Valentín, justo cuando se cumple un año del lanzamiento de su primer álbum, ‘Préstame un sentimiento‘, uno de los mejores discos de 2019. El grupo de Daniel, Luichi, Toni y Ale de Solo Astra junto a Pimp Flaco tuvo que cancelar su gira de finales de 2019 para tomarse un descanso indefinido, porque “Flaco” no se encontraba “bien”, pero “con la ayuda de muchas cosas” han podido resolver la cuestión de su regreso en fecha tan significativa para ellos. Con nuevo tema bajo el brazo, la bonita balada ‘La pared’ y la misma decisión que antes, el grupo se ha metido directamente en el fregao de volver a La Resistencia. Justo antes de entrar a grabar el programa, tengo ocasión de hablar con ellos frente al Teatro Arlequín de Madrid, donde tendrá lugar el rodaje.

Obligatoriamente, después del parón, mi primera pregunta tiene que ser por vuestro regreso. Decía Flaco en un comunicado que “lo primero es estar bien”, pero no estaba muy claro “qué no estaba bien”.

Flaco: “No estaba bien porque estaba saturado de la cabeza, tuve un par de problemas de estrés. Estoy un poco mejor ya y a ver…”

¿Por estar de gira o cosas más personales?

Flaco: “Quién sabe, no lo sé exactamente, posiblemente sea de tanto estrés, tanto viaje…”

¿Habías hecho una gira tan larga antes?

Flaco: “Sí, por América, pero es verdad que ahora es bastante más estresante para mí porque tengo 2 proyectos. No te sé decir porque no es como “me he roto un brazo porque me he caído”. Tiene toda la pinta de que es por esto, pero la vida personal es un mundo y son muchas cosas. He estado con estrés y tal. Estoy aprendiendo a tomarme las cosas de otra manera y estoy mejor”.

¿En qué momento te das cuenta de que estás mejor y de que puedes volver con una canción por San Valentín?

Flaco: “Fue a lo mejor como a mediados de enero. Yo cuando estoy mal, estoy mal, no puedo ni comer y me tengo que echar a dormir con una pastilla, pero llevo tiempo sin estar así, me noto que estoy bien. Puedo venir a Madrid, y crear música con los chavales… y me noto bien. Es un proceso”.

¿Cómo habéis vivido los demás este parón indefinido? ¿Sabíais que volveríais de manera inminente o no las teníais todas con vosotros?

Luichi: “Nunca nos fuimos. Aparte del tema de Flaco, creo que nos venía guay un parón porque ha sido un año bastante intenso y nunca dijimos: “Cupido se va a separar, se va a acabar aquí”. La gente luego ha dicho cosas por ahí, pero creemos que esta canción es idónea para volver, ‘La pared'”.



He visto muchos comunicados de separación indefinida o no, y este me sonaba ambiguo, no era como un parón de 3 meses que es lo que ha sido al final.

Flaco: “Nosotros sabíamos que íbamos a volver seguro, pero no cuándo. Eso no lo sabíamos ni nosotros. Gracias a Dios ha sido rápido, porque yo pensé que podía ir para largo. Pero con la ayuda de muchas cosas, en la vida uno va mejorando. Nosotros nunca hemos dejado de tener contactos, solo tenía que recuperarme. Pero ellos también estaban cansados, solo que yo exploté, pero nos ha venido bien a todos”.

Dani: “Ha sido un poco como el teléfono escacharrao, porque el comunicado era de parón, y los medios se han aventurado mucho”.

Flaco: “No quisimos especificar mucho”.

Luichi: “Hay periodistas que se lo tienen que mirar porque han dicho cosas que no se han comunicado nunca a nadie. No se puede dar informaciones sin tener datos”.

Es lo que pasa cuando se da un comunicado ambiguo.

Luichi: “Se puede entender, es normal que surjan reflexiones”.

Flaco: “Si ya hablan cuando no pasa nada, pues cuando pasa algo…”

Dani: “Vuestro medio tenía un artículo súper aceptado, especulando con las posibilidades, pero sin dar nada por hecho. Pero es que otros han dicho directamente “el grupo que duró tantos meses””.

Creo que el comunicado (de El Segell) no usaba la palabra “estrés”, si la hubiera usado se habría entendido mejor.

Flaco: “Yo lo dije, pero igual fue en mi perfil, hubo un comunicado colgado un mes porque dejé a mucha gente tirada con entradas y tuve que comunicarlo. Pero claro, alguien que siga a Cupido no tiene por qué ver el perfil de Pimp Flaco”.

¿Esta canción de cuándo data? ¿Es nueva o existía ya a modo de maqueta?

Luichi: “¿De cuándo crees que podría ser?”.

Flaco: “¿Por qué te parece que es nueva?”.

Antes de ayer no sabía que ibais a volver, de repente me dicen: “vuelven Cupido, ¿los quieres entrevistar?”. Ahora resulta que hay canción nueva y yo me pregunto cuánto lleva hecha…

Flaco: “Canciones hay muchas hechas. Y esta estaba hecha ya”.

O sea, en enero y febrero no habéis grabado nada.

Flaco: “Yo no”.

Toni: “Esto lleva ya un tiempo ahí. Se ha tocado en conciertos”.

Flaco: “No tiene nada de malo”.

¿Y teníais previsto sacarla por San Valentín, como el año pasado?

Flaco: “Sí, es nuestra fecha, el nacimiento, cuando el grupo sacó el disco…”

Toni: “Tiene sentido. Podía haber salido un poco antes o un poco más tarde, pero ya que estaba rondando esta fecha… Y hemos tenido muchos mensajes preguntando si el día 14 pasaba algo”.

Y el regreso tenía que ser con esta canción.

Luichi: “Nos parecía guay porque simboliza el cambio de sonido, de la onda…”

Flaco: “Refleja bien varias cosas”.

Luichi: “La evolución…”.

Es una canción de “ni contigo ni sin ti”, pero deja un puerta abierta, literal, a la esperanza. No sé si la veis más bien tristona…

Flaco: “Cada uno que la vea como quiera. Yo la veo más bien triste porque estás desesperado porque no puedes estar ni con esa cosa ni sin esa cosa, y te mueres de las dos maneras. También es mi momento con la música. No la música en sí sino todo lo que hay detrás: me quema la cabeza, no puedo vivir con ella, pero sin ella me vuelvo loco. Como todo el mundo con diferentes cosas, y ese era mi mundo”.

Toni: “Es para que todo el mundo se identifique”.

Flaco: “Lo que decimos siempre, el amor puede ser una chica, un chico, un perro, un gato…”

¿Estructuralmente siempre ha sido así, silbido del final incluido, o está cambiada?

Toni: “Tiene bastante de lo que fue desde un principio. La melodía era muy potente y no había por qué tocarla. Es de esos temas que una vez que tienes las notas y melodías se estructuran solos…”

Luichi: “Es un tema muy orgánico, exceptuando un sinte que entra en el estribillo muy elegante. Había que hacerlo así porque la melodía es tan bonita y el tema camina tan bien solo…”

Toni: “Está más desnuda en comparación a otros temas anteriores de Cupido. Tiene que ver con valorar nuestras melodías y armonías por encima del resto”.

¿Puede ser indicativa del futuro?

Luichi: “Hay una evolución. Siempre hemos dicho que queremos hacer cosas nuevas. Todo lo que venga será distinto a lo anterior. Se nota una onda distinta”.

Toni: “Creo que la gente se fija mucho solo en una cosa y luego la explota. Y Cupido puede ser rosa, pero también puede ser negro, puede ser claro pero puede ser oscuro. El año pasado fue rosa y el amor, pero Cupido no es solamente eso. Esta canción refleja otro tipo de sonido, una madurez y un mundo más oscuro del que se nos podía atribuir”.

Pero viene por el Día de San Valentín, que es un poco rosa…

Toni: “¡Pero es que para mucha gente es negro! (risas)”.

¿Viene con vídeo?

Toni: “No es un videoclip como tal, es una especie de making off de cuando grabamos la canción”.

Luichi: “Para la vuelta del grupo queríamos decir eso, nos hemos vuelto a reunir, es lo que queremos simbolizar”.

Toni: “Queríamos explotar una cosa que le gusta mucho a nuestro público, que es la idea de gente que encuentra por primera vez a su propia banda para tocar juntos”.

No me di cuenta de lo orgánico que es Cupido hasta que os vi en directo. ¿Para vosotros fue el concepto, la razón de ser, que fuera súper orgánico? ¿O tampoco descartáis, por lo que dices, hacer otra cosa?

Luichi: “No descartamos nada pero en el inicio del grupo, ha sido bastante clave”.

Flaco: “¿Qué es orgánico? ¿Como analógico?”.

Luichi: “Los directos en plan comanda con bajo, batería y guitarra”.

Flaco: “Es como empezamos”.

¿Y aparte de este tema luego salen más canciones?

Toni: “Hay temas nuevos pero no sabemos cómo van a salir, tenemos que ver cómo los sacamos”.

Luichi: “Habrá noticias seguramente pronto”.

Cuando un compañero os entrevistó en Barcelona no estabais muy contentos con una crítica que os habían hecho. Al final estaréis contentos, os nominaron al Premio Ruido, estáis en un montón de listas de lo mejor del año… No sé si os habéis enterado…

Flaco: “Yo no lo sabía, la verdad, a mí eso de la crítica y tal… yo me enteré el día que tu compañero lo dijo, no sé si era algo de que “todos nuestros temas eran iguales”. Le dije lo que pensaba de eso, pero no me preocupan las críticas”.

El Premio Ruido es guay…

Flaco: “No sé lo que es pero no por nada (risas de sus compañeros)…”

Lo da la prensa musical.

Flaco: “A lo mejor hubiese ido, pero ni me enteré”…

Luichi: “No queríamos quedar mal con nadie, pero estábamos desaparecidos, y claro, era meterse en la boca del lobo, porque la gente te iba a preguntar. A la próxima podemos aparecer”.

Al final lo petasteis totalmente, con salas llenas, pero tengo la sensación de que muy al principio os costó conectar con la gente.

Luichi: “En ese sentido no podemos tener queja…”

Toni: “El día 14 salió el disco, el 22 hubo concierto y fue una locura, la gente se sabía cada palabra”.

Pero luego pasasteis a salas más grandes, empezasteis por pequeñas…

Toni: “Nos dedicamos a esto, y mucha gente me dice que no recordaba tal nivel de griterío, y era una pasada”.

Luichi: “En el primer concierto, los temas no llevaban ni 5 días fuera. Siempre ha habido una respuesta guay”.

Uno de los temas en Cupido es la humildad, en contraposición a la música urbana, al hip-hop, al rollo de “soy el mejor”, que si los billetes de 100, el que más dinero tiene, etc. Se ve en ‘Milhouse’, y la nueva es una canción de amor sin ironías, bastante pura. ¿Lo veis como una característica del grupo?

Flaco: “En el disco de Cupido hay temas de ego. ‘Autoestima’ es que yo soy el más guapo. Puedes ostentar de ser el más guapo también. No sé si estamos haciendo música urbana o no porque lo que es la música urbana es lo que el público decide. Sí que es verdad que en Cupido no se dice nada de eso pero porque no nos apetece. La música que más vende es esa y a nosotros no nos apetece. El sonido que hacemos ellos y yo juntos nos lleva por otro sitio y no nos encaja. Decir que soy rico no tiene nada de malo. Todo el mundo quiere ser rico, y al final es como una fantasía. Pero a nosotros no nos lleva por ahí, seguramente algún día saldrá algo de eso porque no le veo nada de malo. Ojalá algún día sea rico y lo pueda decir de verdad, pero de momento si lo digo, lo estaré diciendo de mentira”.



¿En ese sentido puedes decir que buscas ir un poco a contracorriente?

Flaco: “No, pero sí vamos a contracorriente porque el reggaetón, el trap… van de eso. Para empezar he dejado de hacer trap para hacer música que Dios sabe lo que es. La gente en masa quiere escuchar Bad Bunny, Anuel y… no voy a dar nombres… gente que habla de eso y es rica de verdad. No creo que sea el camino fácil no hablar de eso. Lo estamos haciendo porque nos sale así”.

¿Tenías claro que al encontrarte bien, volverías directamente a Cupido o barajaste tu proyecto o incluso alguna colaboración?

Flaco: “La verdad es que cuando me pasó eso, había cosas pendientes con Cupido. Entonces yo sentía que había una preferencia de órdenes. Para mí Cupido es primero que Pimp Flaco. Me apetece más enfocarme en esto ahora, porque para mí Pimp Flaco está muy visto. Me apetece hacer esto ahora, si tengo que hacer un ránking, me apetece más Cupido y luego Pimp Flaco. Luego Dios sabe lo que pasará mañana, no soy adivino. A lo mejor me retiro de la música porque no puedo hacer música porque me da un infarto. ¡Yo qué sé! Ojalá nos hagamos ricos y como los Beatles que son viejos y…”

Los que están vivos…

(risas) Flaco: “De momento todo son pruebas”.

Tú (Luichi) has hecho cosas con Natalia Lacunza.

Luichi: (risas) “Hice una cosa con ella, sí”.

Alguien: “¡Operación Luichi!”.

Luichi: “Ha sido una cosa espontánea, pero Cupido es lo que más nos apetece a todos”.

Mucha gente interesante está escribiendo con gente de OT, a mí me parece guay. Esto con Bisbal no pasaba.

Flaco: “Son personas como tú, son artistas, lo que pasa es que han pasado por ahí pero es gente que quiere vivir de la música, igual que todo el mundo. Habrá gente con más talento y con menos talento. Como en todos sitios. Para mí Amaia es una chavala con talento. Otras muchas no, pero Amaia sí”.

¿Qué os parece la canción a los demás?

(silencio) Alguien: “La de ‘olvídate de mí'”.



¿No la habéis escuchado?

Luichi: “Pasan, pasan”.

Toni: “No es música que me ponga todos los días, pero bien. La parte de Luichi la mejor (risas)”.

¿Ya no estáis con El Segell?

(Risas, barullo, evasivas) Toni: “Creo que no se puede…”

Luichi: “Habla con nuestro”…

Toni: “Estamos con Universal que es un árbol de muchas ramas, a partir de ahí, cada uno va saltando de rama en rama”.

Tenéis bastantes canciones hechas, decís, ¿hay disco a la vista para 2020?

Flaco: “Hay que ver, lo que nos apetezca, como siempre”.

Luichi: “Hay cosas guardadas guay y vamos a ver de qué manera las vamos sacando”.

Flaco: “La gente normalmente no hace el disco lo primero, sino que sacan temas, y luego ya el disco. Por lo menos ahora. Antes, no sé. Los artistas urbanos sacan single, single, single, se pegan, y luego ya el disco. Pero el disco nosotros ya lo tenemos ahí. El trabajo feo, el disco, que es lo difícil, ya está hecho. Si no queremos sacar un disco en 2020 no lo sacaremos. Lo haremos si queremos. Es que para mí el disco es fresco, es reciente, seguimos teniendo un disco ahí”.

Tenía la impresión de que el disco estaba en desuso.

Flaco: “Yo no tengo ningún disco”.

Por eso te lo digo, pero creo que ahora se ha revalorizado.

Flaco: “La gente de la industria dice que sin disco no eres nadie”.

Y a ti te sonará antiguo.

Flaco: “Claro. Yo me río de eso”.

Pero con Cupido has sacado disco.

Flaco: “Con Cupido sí pero Pimp Flaco no. Hay otra movida y me va de puta madre”.

Yo pensé que el disco podía haber muerto, pero de repente con los de J Balvin, Bad Bunny, Rosalía…

Flaco: “Discazos”.

… creo que se ha revalorizado el formato, y todo el mundo está sacando.

Toni: “Volvió a subir, sí”

Flaco: “Todo funciona con audiovisual, y puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedes sacar singles y medio disco audiovisual”.

Toni: “El disco es una manera de aunar un concepto, una obra. J Balvin, Bad Bunny, Rosalía sacarán luego otra cosa… Un disco es una manera de aunar conceptos, luego crear algo más potente, crear un gira, una imagen, un marketing en torno a algo”.

Por último, ¿en qué cantidad decís que tenéis nuevas canciones?

Flaco: “Varias”.

¿Varias son 4 o 40?

Toni: “Entre 4 y 40, lo has clavado” (risas)

Luichi: “¿Eso no era un grupo?”.

El de Juan Luis Guerra.

Luichi: “¡Pues con eso terminamos!”.