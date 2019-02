Cupido / Préstame un sentimiento

Cupido dicen que no se parecen a nada, aunque su música se nutre (como toda música) muy abiertamente de otras cosas, en concreto del lo-fi pop de gente como Mac DeMarco o Clairo. Sin embargo, Cupido han encontrado su propio estilo cantando en castellano, usando autotune y mimando muy especialmente las melodías, como demostraba ese primer single como un sol de bueno que era ‘Nos sabes mentir’, una de las mejores canciones de 2018, que entre tiernos diminutivos (“es que no sabes mentir, no sabes engañar, se te nota en la carita si no dices la verdad”), un sonido veraniego y melancólico y un estribillo perfecto, ha otorgado a Cupido un hueco en la historia del pop español.

Tiene mérito que viniendo sus integrantes de mundos en principio tan diferentes como el trap (el barcelonés Pimp Flaco) y el pop más experimental y delirado (los canarios Solo Astra), Cupido hayan logrado dar forma a un proyecto que posea personalidad propia, aún sin apartarse radicalmente de todo de esos ámbitos. Precisamente son todas esas influencias las que dan personalidad a Cupido y ‘Préstame un sentimiento’ no deja de beber de otros estilos como el vaporwave o el R&B, e incluso da pie a referencias tan improbables en principio, pero reconocidas por el propio grupo, como Bad Bunny, cuyas letras llenas de verborrea parecen una influencia clara en los textos de este disco, por otro lado tan románticos y cursis como a Cupido le ha dado buenamente la gana que sean.

Y es que frases como “no tengo mucho, no te voy a mentir, no tengo una mansión, vivo en un piso pequeño con una habitación” (‘Milhouse’), “da igual si el iPhone se te ha quedado sin batería, podemos hablar sea de noche o sea de día” (‘Telepatía’) o la mejor de todas, ““mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien” (‘Autoestima’), muy beneficiadas por su enorme claridad pese a la presencia del autotune, no pueden sonar más cucas y sinceras, mientras las canciones suenan siempre preocupadas por dejar huella a través de una letra carismática, un buen estribillo o una producción interesante. ‘Autoestima’, el clásico en potencia del disco, es principalmente acústica (aunque tiene sorpresa al final), pero lo que se esconde tras su gamberrilla letra “yo en las fotos nunca necesito efecto, salgo guapo hasta cuando me despierto” es una melodía, en una palabra, preciosa. Y ‘U Know‘ deja impronta con su letra entre el amor y la paranoia (y un poco de “gas-lighting”, la verdad), acercándose a la balada de karaoke.

Conscientes de su posición de grupo de POP en mayúsculas (ellos mismos se autodenominan “boyband”), reflejado también en sus llamativos videoclips o en el hecho que el título del álbum sea una referencia a la canción de Kirk van Houten, el padre de Milhouse, Cupido no solo han dado con más buenos temas en el estilo de ‘No sabes mentir’ como, ejem, ‘Milhouse’ sino que en otras vuelcan su interés por géneros como el R&B (‘5 Senti 2’) o la música disco (‘Telepatía’), en el primer caso haciendo uso de una base experimental y envolvente cercana al chill-hop, que incluso consigue reforzar el componente emotivo de su sentida letra, sobre un amor sin cuya presencia el narrador no podría vivir; y en el segundo probablemente inspirándose en Daft Punk, pues el tema incluye hasta el efecto de un vocoder.

Sí hay que decir algo en contra de ‘Préstame un sentimiento’ y es que el álbum se beneficiaría de una producción, ya no menos lo-fi, pero sí un poco menos… enlatadilla por momentos. Quizá sea cosa del interés del grupo por el vaporwave, pero no todos los temas son tan amables a los oídos como ‘No sabes mentir’. Sin embargo, cuesta imaginar que a quien le guste este disco, no se lo vaya a poner siempre entero: el grupo ha hecho 8 buenas canciones que pueden llegar a crear adicción. Y sobre todo se han impuesto a sus influencias, demostrando que, de entre todos los artistas lo-fi pop que se te puedan ocurrir, ellos están haciendo las canciones más emocionantes.

Calificación: 8/10

Lo mejor: ‘No sabes mentir’, ‘Autoestima’, ‘5 Senti 2’

Te gustará si te gusta: C. Tangana, Bad Gyal, Bad Bunny, Rosalía

