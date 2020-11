Las influencias más insospechadas de Joe Crepúsculo

‘Supercrepus II‘, nuestro «Disco de la Semana», muestra a Joe Crepúsculo en registros tan inesperados como el rock urbano, el ska, el country o incluso la guitarra prog. Aprovechando que el artista habla en las entrevistas de cosas como Supertramp y que en redes ha hablado de la influencia que Genesis, por cierto a punto de reunirse, ha tenido en él, le pedimos una lista de música que ha sido importante para él aunque no sea tan evidente. Te recordamos que puedes comprar un pack especial de camisetas de Joe Crepúsculo y JNSP en nuestra tienda: solo queda 1 talla de cada pack. Os dejamos con las explicaciones de Crepus:

Genesis / Trespass

Primer disco de Genesis de su etapa clásica, porque hubo otro antes, el de «Alicia en el País de las maravillas» y tal pero era de un rollo muy distinto. Aquí vemos a un Peter Gabriel en sus atmósferas más preciosas para mí. La canción que abre el disco o ‘White Mountain’ son de mis canciones favoritas, ésta última tiene un algo punk de órganos que me alucina. Era de las bandas favoritas de mi madre y eso me pone muy sentimental. Aunque no es de este disco, ‘Seven Stones’ era la canción favorita de mi madre.



Dr Feelgood / Private Practice

Con este disco que siempre estaba rondando en vinilo por casa, nos reíamos mucho mi hermano y yo por la portada que nos hacía reír a carcajadas. La cosa es que los Feelgood supieron llevar el rock a un nivel diferente con las guitarras brutales de Wilko Johnson. El rock siempre se renueva a lo largo de los años pero éstos lo hacen de una manera magistral, a mí me lleva a un bar inglés oscuro y con mucha cerveza.



Supertramp / Supertramp

El primer disco de Supertramp tiene un rollo muy distinto a lo que hacen después, parece que el blues aquí tiene un papel mucho más importante, pero ya se empiezan a ver los estragos del pop que vendrán luego. ‘Words Unspoken’ es una de las canciones más brutales de la banda, también de las favoritas de mi madre, todo el rato está cambiando de tono y de una manera tan preciosa y apabullante. Lástima que no lo tengamos en Spotify o al menos yo no lo encontré.



Yes / Relayer

Cuando mi padre lo ponía todo el rato cuando era pequeño lo odiaba con todo mi ser. Odiaba los solos y los cambios de intensidad. Luego lo retomé y se convirtió en uno de mis discos favoritos. Tal vez tenga algo psicológico de primero odiar tu raíz y luego aceptarla. La cosa es que tal vez no sea tan bueno como el disco anterior ‘Close to the Edge’, pero aquí está el final de ‘Gates of Delirium’, una canción que se llama ‘Soon’ y es de las canciones que más me gustan y me llevan a un momento muy entrañable y feliz. Búsquenla versión en directo de youtube y flipen con ella.



Fleetwood Mac / Tusk

¿Qué haces después de ‘Rumours’? Cualquier banda se vendría abajo y vete a saber qué. Estos sacan un disco doble con la mejor portada de la historia y con unas canciones no solo rompedoras en cuanto a sonido sino también en cuanto a composición pop. Todo entero disfrutable, intenso y para llorar.



Steve Miller Band / Fly Like an Eagle

El space cowboy de los 70 en estado gracia. Tal vez su mejor disco donde el sonido setentero y las canciones abrazan y reman hacia adelante. Una maravilla sumergirte en este universo chispeante. Siempre sonaba en unas cintas marrones en casa y siempre estaba presente.