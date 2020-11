Los Grammys dan otro paso más hacia la inclusión… ¿pero es suficiente?

Los premios Grammys siguen cambiando de nomenclatura algunas de sus categorías con intención de ser más inclusivos, y después de dejar de lado el término «urban» por considerarlo racista con bastante razón, anuncian que la categoría de «mejores músicas del mundo» pasa a llamarse «mejor música global».

El comunicado de los Grammy explica: «Con intención de seguir adoptando una mentalidad realmente global, actualizamos nuestro lenguaje para que refleje una categorización más apropiada que busca comprometerse con todos los tipos de música que se crea alrededor del mundo. En verano nos reunimos para hablar con artistas, etnomusicólogos y lingüistas de todo el mundo y ellos han determinado que había una oportunidad de actualizar la categoría de «mejores músicas del mundo» para nombrarla con un término más relevante, moderno e inclusivo». El texto sigue: «El cambio simboliza un abandono de las connotaciones de colonialismo y de música tradicional y «no americana» que encarnaba el término original a la vez que se adapta a las tendencias de escucha actuales y a la evolución cultural que pueda darse en las diversas comunidades que la categoría representa».

La categoría de «mejores músicas del mundo» sonaba rara ya los años 90, cuando David Byrne de Talking Heads publicó un interesante artículo en The New York Times denunciando el término por acoplar en una sola categoría un sinfín de músicas procedentes de todo el mundo de lo más diversas, y que solo por no proceder del mundo anglosajón eran consideradas exóticas o primitivas. Desde su nacimiento a principios de los años 90, esta categoría ha sido la única manera de que artistas africanos, indios o brasileños como Angélique Kidjo, Ry Cooder, Ravi Shankar, Caetano Veloso, Ladysmith Black Mambazo o Gilberto Gil sean reconocidos por la que es considerada la institución musical más importante del mundo, pero la limitación que implicaba dicha nomenclatura solo ponía sobre la mesa el anglocentrismo de unos premios que ante todo son americanos y, por tanto, priorizan en el repertorio americano o producido en inglés.

La pregunta en el aire siempre parece haber sido algo tipo: ¿por qué Caetano Veloso no puede haber hecho el mejor disco del año igual que Bob Dylan? ¿Por qué ‘Benin’ de Angelique Kidjo no recibe la misma publicidad que ’25’ de Adele? Y ahora surge una nueva: ¿qué diferencia hay entre usar el término «mundo» y el término «globo»? Al final el problema de fondo sigue ahí: a medida que las fronteras en los hábitos de escucha de la población van desapareciendo porque las plataformas de streaming permiten acceso a millones de canciones procedentes de todo el globo en todo momento, el rol de instituciones como los Grammy, que siguen premiando en las categorías clave discos paupérrimos solo por haber sido creados en Estados Unidos (un saludo a Taylor Swift), queda cada vez más en entredicho. ¿Necesita la música, en realidad, unos premios globales?