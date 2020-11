Eels / Earth to Dora

Mark Oliver Everett llega al decimotercer disco de los Eels con la dificultad de tener que ofrecer algo con suficiente entidad como para ser recordado y diferenciado en una colección de álbumes ya tan abultada. Si ‘The Deconstruction‘ en 2018 renunciaba a ser un álbum post-divorcio, en este caso ‘Earth to Dora’ renuncia a ser un álbum de confinamiento, pues ya estaba escrito antes de la pandemia y únicamente el single ‘Are We Alright Again‘ ha sido compuesto después.

Se da la circunstancia de que estamos ante la mejor composición del autor de ‘Last Stop: This Town’ en 6 años, una entusiasta producción que se empeña en poner al mal tiempo buena cara a través de un arreglo de cuerdas y de una letra con «pájaros y abejas cantando» que se postula como «un himno para el vecindario». Lo cierto es que lo consigue, siendo una de sus melodías más recordables. Pero no termina de ser indicativa de un álbum variado, con historias reales e inventadas, y cuyo título responde a un asunto tan vago -al menos para los oídos del fan casual- como un WhatsApp de Dora, una persona de su equipo.

Esta circunstancia random no echa una mano a la comprensión de unas canciones que hablan de amor o de desamor indistintamente. ‘Who You Say You Are’ habla con recelo de un desengaño amoroso cuando una persona que nos ha devuelto la fe en el amor traiciona nuestra confianza. Por el contrario, ‘Waking Up’ es una propuesta llena de esperanza: «¿por qué no tomas mi mano y le das una oportunidad al amor (…) me estoy despertando / me estoy despertando a tu lado». Entre medias, ‘Dark and Dramatic’ suena algo anticuada con su rollo «es guapa pero no juega limpio», incluso como chiste.

Para no ser el disco alegre que de alguna manera anunciaba ‘Are We Alright Again’, ‘Earth to Dora’ decepciona sobre todo cuando sus momentos más tristes y folkies no lucen nada ni siquiera con el añadido de bonitos arreglos. Una indiferencia gélida rodea ‘Of Unsent Letters’ quizá porque Mark Oliver Everett ya hizo esto mismo antes y mejor, la mencionada ‘Waking Up’ no deja mucha huella como pista final y ‘Are You Fucking Your Ex’ decepciona tras tan potente título. La inspiración en Portishead vuelve a ser excesiva en ‘I Got Hurt’ y también la impronta de Lou Reed en ‘OK’.

Más simpática resulta la cita a los Beatles y a Taylor Swift en la misma frase de ‘Anything for Boo’ («Abbey Road Deluxe or Lover are on repeat / Tay singing about being dramatic and true»), más contundente el potencial de ‘Baby Let’s Make It Real’, y más sólida la melodía de ‘The Gentle Souls’, una de las canciones más monas -como lo podía ser una composición de The La’s- del que fuera uno de los autores claves del underground a finales de los años 90. En esa mitad de ‘Earth to Dora’, su talento continúa coleando.

Calificación: 6,8/10

Te gustará si: le echabas de menos.

Lo mejor: ‘Are We Alright Again’, ‘Baby Let’s Make It Real’, ‘The Gentle Souls’, ‘Anything for Boo’.

Escúchalo: ‘Are We Alright Again’