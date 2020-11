Una opinión en contra y otra a favor de lo nuevo de Foo Fighters. Os dejamos también con su elegante y reciente videoclip y con su paso por Saturday Night Live.

«Los punteos iniciales de ‘Shame Shame’ prometen, pero se quedan en pólvora mojada; todo el rato parece que la canción vaya a romper en una explosión que nunca llega, el estribillo y los oh-oh-oh no tienen la rotundidad esperable, la voz de Grohl suena bajísima y, cada vez que entona “shameee”, parece que se vaya a lanzar a tocar una de Pixies o el ‘Shame’ de PJ Harvey (desafortunadamente, ni la una, ni la otra). Y, encima, da la sensación de que Foo Fighters han cogido un tema de dos minutos y lo han doblado para llegar a cuatro. ‘Shame Shame’ es una buena canción… de relleno. Pero como single adelanto, poco gancho tiene y pocas expectativas genera». Mireia Pería.

«El adelanto del décimo álbum de Foo Fighters, ‘Medicine At Midnight’, no parece haber contentado mucho a sus fans. ¿Es eso malo? Los que no somos demasiado seguidores de los de Dave Grohl más o menos desde que se acabó Nirvana al fin encontramos un tema en su discografía que no confundir con otros 50, cercano a los parámetros estéticos del gran Dave Sitek, más bien. Entre el ritmo entrecortado, esos golpes de guitarra y percusión, brevísimos arreglos de cuerda casi tipo pizzicato y cierto parentesco lejano con el rap, ‘Shame Shame’ podría haber sido un hit de TV On the Radio. Y todo ello sin necesidad de recurrir a Timbaland como sí hicieran en su momento Beck o Chris Cornell… sino a ¡Greg Kurstin! Nada de lo que “avergonzarse”, realmente”. Sebas E. Alonso.