Pitingo carga contra el gobierno por su relación con Bildu y se enzarza en Twitter

Pitingo es este domingo «trending topic» por haber cargado durante esta noche contra el gobierno en Twitter por su relación con Bildu, pues este partido apoyará los presupuestos. En respuesta a un mensaje de Pablo Echenique en el que este indicaba que «EH Bildu ha rechazado en innumerables ocasiones los repugnantes asesinatos de ETA y que VOX ha reivindicado la dictadura de Franco (que asesinó mucho más que ETA) en sede parlamentaria», el cantante contestaba con una burla del «y tú más».

A continuación, ha escrito: «Yo soy hijo y hermano de Guardia Civiles y viví toda la mierda de ETA en el cuartel donde vivimos… No podíamos decir que éramos hijos de Guardia Civil, teníamos que mirar los bajos del coche todos los días, alarmas porque habían colocado una bomba etc. No pienso callarme más». Cuando alguien le ha indicado que ETA no existe desde hace 8 años, ha respondido: «¿Solo 8? ETA sigue ahí. Que se lo digan al presidente que el otro día dio el pésame a uno de esos cerdos 🐷 cobardes». Cuando alguien le ha dejado enlaces con información sobre acuerdos entre Bildu y PP, ha contestado: «¿Entonces me reconoces que este gobierno ha pactado con ETA verdad? Adiós». También cree que este «gobierno no tienen ni idea de lo hablan pero sí de lo que hacen».

Pitingo ha respondido sobre Franco: «Franco se murió y con el la dictadura !! Los ETARRAS siguen vivitos, coleando y celebrado que es lo peor. Ellos no quieren acercarse a España, solo quieren enfrentarla y masacrarla en cuanto puedan y no se les de lo que piden. Tiempo al tiempo, es lo malo de ponerles un caramelo».

Sobre las acusaciones de ser «facha», ha contestado: «No soy facha. Tenéis una fea costumbre de llamar así a todo el que no piensa como ustedes». También ha indicado: «No soy racista, mi homófobo, ni anti nada… Pero si soy anti ETA. Y si ser facha es pensar diferente a ustedes, llamarme como queráis». Finalmente, se ha enzarzado de aquella manera: a algún usuario le ha mandado a «duchar» y a otro le ha llamado «sucio».

Pero no todo han sido críticas, también ha recibido algún apoyo. Entre los mensajes, Pitingo había dicho: «A mí me tienen que matar para callarme». Y José Manuel Soto le ha respondido: «Pues no te lo calles nunca, los artistas tenemos q estar siempre del lado de la verdad, la dignidad y la justicia, nos llamaràn fachas y nos vetarán en muchos sitios, pero hay ciertas cosas ante las q un hombre no se puede callar, fuerte abrazo». Soto ha dejado también un mensaje felicitando a Pitingo por su valentía: «La mayoría de los artistas están callados por miedo a perder contratos, desde aquí mi admiración y mi respeto por los que como Pitingo se salen del pensamiento único obligatorio para decir lo que piensan, ya está bien…»

Muchos usuarios han aprovechado la coyuntura para volver a cargar contra Pitingo por su versión de Nirvana, colgando el hashtag #NiPerdonoNiOlvido. Extrañamente, Pitingo ha catalogado su propia versión como «mierda de canción»: «Eso si que no lo olvido yo!!! Me tire 6 meses de vacaciones gracias a la mierda de Cancion».

Abrazos. — PITINGO ® (@Pitingo) November 14, 2020

