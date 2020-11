Escucha lo nuevo de Lana Del Rey, James Blake, BTS, Megan Thee Stallion…

Hoy viernes 20 de noviembre ven la luz los esperados discos de BTS y Megan Thee Stallion, así como los de Miki Núñez, Jaime Cullum, powfu, Saint Jhn, Zabala, Cora Yako, Lindstrøm, Cabaret Voltaire, Juan Perro o The Cribs. Kali Uchis ha publicado el suyo a mitad de semana, y también pueden escucharse ya el nuevo EP de RAYE o un directo de Leiva.

Entre la montaña de singles que llega hoy a las plataformas de streaming hay que hablar de dos colaboraciones de altura: por un lado, la de Miley Cyrus y Dua Lipa en ‘Prisoner’ y, por el otro, la de Shawn Mendes y Justin Bieber en ‘Monster’. Además, Lana Del Rey sorprende (o no tanto) estrenando una versión de ‘Summertime’ de Gerswhin cuyos beneficios irán destinados a apoyar a las filarmónicas de Los Ángeles y Nueva York, y James Blake vuelve a aburrir a los muertos con una nueva balada al piano. Ava Max firma otra de las novedades de la semana con ‘My Head & My Heart’, que samplea un conocido hit eurodance de los 90, ‘All Around te World’ de ATC, y Anajú vuelve con una ‘Ese o ese’ producida por BRONQUIO que suena a Cupido.

A lo largo de la semana hemos podido escuchar también los nuevos singles de MARINA, un ‘Man’s World’ creado enteramente por mujeres; y Bleachers (Jack Antonoff) tanto a solas como junto a Bruce Springsteen, además de nuevos adelantos de los álbumes que Sia y slowthai publican en febrero. A todos ellos se suman nuevas entregas de Rigoberta Bandini, GLAS, Dolo Beltrán de Pastora, Chico Blanco, Selecta con Don Patricio, shame, Tierra Whack, Cecilio G, Dirty Projectors, Taburete, Haerts, baio (Chris de Vampire Weekend), Maria Rodés con La Estrella de David o una versión de ‘Beautiful’ de Christina Aguilera por Macy Gray.