Liam Gallagher trae «amor y esperanza» con la navideña ‘All You’re Dreaming Of’

Liam Gallagher sorprende hoy viernes con el lanzamiento de un nuevo single suelto de propósito solidario: todos los beneficios generados por ‘All You’re Dreaming Of’ serán destinados a la organización Action for Children a partir de hoy hasta el día 31 de diciembre.

‘All You’re Dreaming Of’ es el primer single que Liam Gallagher publica en todo el año, y llega un año después de que el artista británico lanzara su último álbum de estudio, ‘Why Me? Why Not.‘, el cual era otro gran éxito comercial en las islas británicas. Es una balada de pop clásico producida por Andrew Wyatt de Miike Snow, de sonido retro y analógico, que busca imitar el estilo de las canciones navideñas de los años 60. Liam ha dicho que la canción es un «clásico instantáneo» y que es «perfecta para esta época del año», y ha indicado que «Bing Crosby estaría orgulloso» de ella. Además, ha señalado que «teniendo en cuenta el año que hemos tenido, espero que esta canción traiga un poco de amor y esperanza».

Casualidad o no, ‘All You’re Dreaming Of’ llega muy poquito tiempo después de que la BBC publicase una versión -también solidaria- de ‘Stop Crying Your Heart Out‘ de Oasis interpretada por un sinfín de artistas, de Kylie Minogue a Lenny Kravitz pasando por Cher, Ava Max o Robbie Williams. El tema, escrito por Noel Gallagher, ha entrado en el puesto 7 de la lista de singles oficial de Reino Unido aunque ya está fuera del top 50 británico de Spotify.