Una versión de Oasis con Cher, Kylie, Melanie C… quiere ser el single navideño en UK

Qué sería de la Navidad sin su single navideño para conquistar las listas e intentar ser el número 1 oficial de la Navidad en Reino Unido (saludos a Lily Allen). El nuevo intento de Children In Need, la organización benéfica de la BBC, es un tema colaborativo organizado por Radio 2, la emisora «adulta», en el que han colaborado varios artistas de renombre. En este caso, el tema que interpretan es una nueva versión de ‘Stop Crying Your Heart Out’ de Oasis. Un tema que estaba incluido en ‘Heathen Chemistry’ (2002) y, aunque no fue el primer single, «mérito» que recayó en ‘The Hindu Times’, terminó siendo el tema más popular de aquel disco perdido.

Entre los artistas que podemos escuchar versionando esta balada están de manera muy «visible» Kylie Minogue, Cher y Bryan Adams. También han mandado sus partes Gregory Porter, Lenny Kravitz, Ava Max, Robbie Williams y Paloma Faith, entre otros que puedes encontrar listados en Wikipedia. ¿Va el tema a ser número 1 directo de las listas británicas, como busca?

La canción se publicaba el pasado viernes 13 de noviembre y ha vendido lo equivalente a 20.400 copias durante el fin de semana, dejando la gran novedad de aquel día, ‘Therefore I Am’ de Billie Eilish en el número 3. Eso sí, habrá que ver cómo evolucionan los streamings de la semana, que pueden seguir siendo favorables a ‘positions’ de Ariana Grande, un tema que lleva ya 3 semanas en el top 1 de las islas británicas.