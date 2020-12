Leiva deja a BTS sin número 1 de álbumes en España

Leiva es número 1 de álbumes en España con ‘Madrid Nuclear’, su nuevo disco en directo. ‘Nuclear‘, el último álbum de estudio de José Miguel Conejo Torres hasta la fecha, ya fue número 1 el año pasado.

La entrada de Leiva en el número 1 de Promusicae deja en el 2 a BTS. ‘Be’, el disco que incluye los éxitos ‘Dynamite’ y ‘Life Goes On’, es número 1 en Estados Unidos y en otros países como Canadá, Noruega, Irlanda, Bélgica o Nueva Zelanda, y también número 2 en Reino Unido, Italia o Francia y número 4 en Alemania. El anterior álbum de la boy band surcoreana, ‘Map of the Soul: 7’, sí fue número 1 en nuestro país.

Dentro del top 10 hay que mencionar también las entradas de Miki Núñez con su nuevo disco, ‘Iceberg’, que aparece en el puesto 4 aupado por los altos streamings del single ‘Me vale’; y de Iron Maiden con ‘Nights of the Dead, Legacy of the Beast: Live in Mexico City’, que llega al puesto 8. Es una de varias bandas de rock veteranas que aparecen en la lista esta semana: Punk Floyd entran en el número 18 con la reedición remasterizada de ‘Delicate Sound of Thunder’, y Nick Cave & the Bad Seeds colocan el directo ‘Idiot Prayer: Live Alone at Alexandra Palace’ en el 20.

Otra entrada destacada de la semana en la lista es la de Kali Uchis. Publicado un miércoles, ‘Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) ∞‘ logra lo que no logró ‘Isolation’ hace unas pocas temporadas, aparecer en la lista de álbumes española. «Sin Miedo» entra en el número 78.

Dentro del top 40, entra Juan Perro con ‘Cantos de Ultramar’ en el 37, Go!azen con ‘Izar azpian oihukatu’ en el 42 y Quimi Portet con ‘Si plou, ho farem al pavelló (Live in Cicinnati)’ en el 48. Más adelante, Sfera Ebbasta coloca ‘Famoso’ en el 64, un directo de Elvis Presley grabado en Nashville entra en el 65 y ‘Moment’ de Dark Tranquillity entra en el 71.