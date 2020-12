Bad Bunny recomienda a Brigitte Laverne y a The Parrots

Bad Bunny ha creado una playlist «exclusiva» de Apple Music en la que comparte algunas de las canciones que han «inspirado» su nuevo disco, ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO‘. La noticia es que entre canciones de Bomba Estéreo, Korn, Barry White, Juanes o Empire of the Sun, asoman Brigitte Laverne y The Parrots con sus respectivas versiones de Benito, como si el portorriqueño estuviera queriendo expresar que la parte más guitarrera de su nuevo disco está inspirada en las versiones en este estilo que otros han hecho de sus canciones. Lo cual en este caso afecta a la artista barcelonesa y al grupo madrileño.

La primera, que el año pasado daba un gran paso transicionando del synth-pop al pop-punk en su mini álbum ‘Disco china‘, aparece en la playlist de Bad Bunny nada menos que en primer lugar: su versión de ‘Si veo a tu mamá’, publicada el pasado mes de julio, abre la lista de reproducción de Benito por delante del propio artista. Los segundos suenan en tercer lugar, después de ‘TRELLAS’, una de las nuevas canciones de Bad Bunny, con su conocida versión de ‘Soy peor’, la cual, editada en 2018, era pionera en marcar la moda de grabar versiones de éxitos del reggaeton o el trap en el indie nacional. Por otro lado, otro madrileño, C. Tangana, aparece también en la playlist con ‘Demasiadas mujeres’.

Tanto Brigitte Laverne como The Parrots han comentado su aparición en una playlist de Bad Bunny en redes, donde han mostrado su sorpresa y han agradecido a Benito el detalle de incluirlos. Y no es para menos: Benito es el artista más escuchado actualmente en todo el globo, ha sido el artista del año y su nuevo disco volverá a ser un éxito mayúsculo.