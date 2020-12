No contento con ser el artista más escuchado en el mundo, Bad Bunny quiere atiborrarnos a música nueva. ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ es su tercer trabajo largo de 2020 y también el que menos enfocado suena en el reggaetón, al centrarse en el trap y en otros sonidos nostálgicos y anglosajones. Dentro del universo musical de Bad Bunny, ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ puede considerarse su disco más experimental, aunque esta valentía se traduzca en canciones que en el mejor de los casos son entretenidas, y en el peor mediocres. Al autor de un disco histórico como ‘YHLQMDLG‘ hay que exigirle más.

Lo peor de ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ no es su acabado de «mixtape», similar al disco previo, como si Benito Antonio Martínez Ocasio quisiera decirnos que estas no son canciones merecedoras de un tratamiento mejor en el estudio, como sí lo eran las de «Yo Hago Lo Que Me Da La Gana«; sino lo a medio camino que se queda de todo: es peor que un álbum, pero mejor que una «mixtape». No hay ambición, y no es obligatorio que la haya, pero tampoco este sentido de la frescura, la improvisación, esa mentalidad de «voy a publicar toda la música posible porque me encuentro en mi fase imperial y quiero streamings» deja resultados especialmente memorables o, como mínimo, a la altura de lo que el músico ha demostrado ser capaz de hacer.

En un álbum sin apenas reggaetón, dos de sus momentos más acertados vuelven a este estilo: ‘DÁKITI‘ con Jhay Cortez ha sido uno de los éxitos del año a pesar de presentar un sonido muy synth-pop, cercano a la escuela ‘Drive‘, pues su base rítmica no puede ser más tímida; y ‘TE MUDASTE’ es la mejor canción del disco, una de esas composiciones de reggaetón melancólico que al conejito le suelen salir tan bien. En ella, el portorriqueño recuerda la vida antes de la pandemia: «extraño el bellaqueo, las noches de perreo», canta a una chica que se ha «mudado» a su cabeza. Sin embargo, Bad Bunny también patina en este género y en la canción más esperada: ‘LA NOCHE DE ANOCHE‘ con Rosalía presenta un bombo de lo más facilón y una melodía espantosa que suena grabada de mala manera. Que los números digan lo que quieran.

‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ sorprende con sus incursiones en sonidos inesperados. ‘MALDITA POBREZA’ es un tema estupendo con ecos new wave y ska en el que Benito se pone en la piel de una persona que solo puede soñar en comprar «cuadros de Picasso» y en llevar a su chica a París porque «no tiene dinero» ni consigue trabajo «por más que aplique», la emo-trap ‘YO VISTO ASÍ’ está llamada a ser un himno por su mensaje de empoderamiento y su intensidad rebosante, y el bonito R&B atmosférico de ‘HACIENDO QUE ME AMAS’ arropa su corazón roto con guitarras que suenan 100% The xx. Sin embargo, el afán experimental de Bad Bunny no siempre llega a buen puerto: ‘ANTES QUE SE ACABE’ arranca con un sample de Walter Mercado pero se entrega a una base de «future bass» que suena poco inspirada; el 80s pop de ‘SORRY PAPI’ con Abra es intrascendente; y lo mejor del trap con ecos electro de ‘120’ es que parece contener una referencia al «abril, cerral» de Elena Furiase.

La mejor de las composiciones más sorprendentes de ‘EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO’ es ‘TRELLAS’: si pensabas que Bad Bunny no era capaz de hacer una buena canción de brit-pop y dream-pop, aquí la tienes. Y además marcando su sello a tope gracias a su potente voz y a una letra que dice cosas como: «Me besé con un alien, tuve sexo con marcianas, y nadie me gusta más que tú». Una pena que el ritmo del disco quede realmente lastrado por los cortes más traperos, ninguno de los cuales se acerca a hits anteriores: ‘HOY COBRÉ’ parece un descarte de Drake, ‘TE DESEO LO MEJOR’ uno del propio Bad Bunny, y para lanzar una pulla a «todos esos artistas que no escriben sus canciones» en ‘BOOKER T’, Benito no da en este tema lo mejor de sí, a pesar de encontrarse en «su peak». Quizá precisamente por eso no hacía tanta falta un tercer disco en menos de 365 días.

Clasificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘TE MUDASTE’, ‘YO VISTO ASÍ’, ‘MALDITA POBREZA’, ‘TRELLAS’

Te gustará si te gusta: más Anuel AA que Karol G

Youtube: vídeo de ‘YO VISTO ASÍ’