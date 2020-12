Los misteriosos SAULT lo tienen claro: más libertad y menos «héroes»

SAULT es un misterioso colectivo británico que se resiste a interactuar con la prensa o a través de las redes sociales, lo que no les ha impedido publicar 4 álbumes en el último año y medio, como son ‘5’, ‘7’, ‘Untitled (Black Is)’ y ‘Untitled (Rise)’. Con este último han vuelto a conseguir críticas excelentes, Alexis Petridis en The Guardian les dio las 5 estrellas, y ya han copado la lista de lo mejor del año para Rough Trade, además de aparecer en las tablas de lo mejor del año de Stereogum y Mojo.

Una de las mejores vías para adentrarnos en el mundo de SAULT es la hermosísima ‘Free’, un tema en el que vuelven a hablar de la libertad, de la misma manera que muchas de sus otras canciones apelan a la discriminación racial. Los créditos nos muestran acreditados en esta pista a Dean Josiah Cover y Cleopatra Nikolic, mientras en otras aparecen nombres como Melisa Young y Kadeem Clarke; y la producción se atribuye a Inflo, a quien conocemos por su trabajo para gente tan distinguida en el pop británico más sibarita como Little Simz y Michael Kiwanuka.

‘Free’ muestra una de las caras más amables de SAULT, con un punteo clásico que emparenta al colectivo con el funk de los 70. Chic, James Brown y Marvin Gaye pueden venir a la mente, pero a la vez sin descuidar una melodía pop que habrían podido presentarnos por ejemplo Saint Etienne en los tiempos de ‘Finisterre’. La letra, repetitiva, clara y decidida, apela a la independencia y al empoderamiento, a la autosuficiencia, por encima de héroes que salven a la vocalista: «no necesito ningún héroe / aunque me guste tu estilo (…) porque te necesité ayer / pero no estuviste ahí». Un pequeño clásico de estos tiempos que tanto huyen de la toxicidad, y que no pierde valor por el hecho de que posiblemente jamás vayamos a presenciarlo en directo.



Lo mejor del mes: