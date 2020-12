Xoel López / Si mi rayo te alcanzara

Xoel López aparca la guitarra como instrumento principal en un nuevo álbum versátil que quiere suponer un nuevo comienzo tras su «trilogía latina», si bien aún se ve muy impregnado de ella. ‘Si mi rayo te alcanzara’ es un disco que no se entiende sin lo oído en ‘Atlántico‘, ‘Paramales‘ y ‘Sueños y pan‘. Ahí están ‘Tigre de Bengala’, una producción tropical influida por Juan Luis Guerra o esa ‘Dancehall’ que no es estrictamente un «dancehall» sino un canto a «reinas del desierto» y «unicornios» con un punto africanista.

Este «rayo» amenazante de Xoel López tiende una mano al amor y a la luz, no tiene nada que ver con el atormentado de una Christina Rosenvinge, pues en este mundo los errores son «un camino que abrazar», como sugiere la mencionada ‘Tigre de Bengala’. Hay temas de corte más triste, como ‘Joana’, sobre una persona a la que «se le apagó la luz de los pinceles»; o decepcionados por una traición, como la medio rapeada y uptempo canción titular; pero sin dejar excesivo paso a la melancolía. Incluso cuando parece que nos podrá la zozobra, como en la final ‘Pez globo’ junto a Alice Wonder, la música nos anima a salir adelante, espiritual. La mejor canción es la que abre, ‘El destello’, y entre tímidas influencias de Radiohead, el mensaje es claro y optimista: «No me mataste, de modo que me hiciste un hombre nuevo».

Xoel López tiene la modestia suficiente como para compartir la composición con otras personas y su colega y paisano David Quizán ha donado versos y melodías en una mitad del álbum. Un álbum producido además por alguien cercano a Jorge Drexler para muy bien, Carles Campi Campón. Pero ni esta falta de ego aleja ciertas canciones del desconcierto, como ese reiterado «Ábreme tu tesoro» que Xoel y la cantante novel Ede se empeñan en repetir más o menos mil veces sin que termines de adivinar si ‘Alma de oro’ es el single más atrevido y guarro del año, o simplemente el más despistado. También son algo inelegantes la rima entre «como un caballero griego trágico / no eres nada sin tu polvo mágico» de ‘Si mi rayo te alcanzara’ y la de «tú con tu puñal de plata / como una catarataaaaaaaa» de una canción llamada ‘Catarata’. Exabruptos capaces de echarte de composiciones que por melodía parecían medio bien determinadas.

Calificación: 5,5/10

Lo mejor: ‘El destello’, ‘Tigre de Bengala’

Te gustará si te gustan: Rosana, Vetusta Morla, Coldplay

Youtube: audio de ‘Poco a poco’