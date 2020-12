Concurso «El regalo de esta Navidad»: ¿cuál ha sido tu «viaje» favorito del libro de JNSP?

Hace un par de semanas lanzábamos ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI’, el primer libro editado desde JENESAISPOP, disponible en nuestra tienda online. La acogida ha sido estupenda, los cientos de pedidos nos abrumaron durante el Black Friday, y las reseñas que nos estáis dejando en redes nos están motivando sobremanera en un año hasta ahora nefasto para nuestro medio, como para cualquier medio musical, y muchos otros sectores. Algunas de vuestras reseñas en redes recopiladas en este post han dicho:

“Menuda joya imprescindible para entender qué ha pasado en la música en las dos últimas décadas”

“Una mirada actual mucho más presa del presente que del clasicismo del pasado”

“Qué gozada el juego de recomendaciones a pie de cada reseña”

“Fantasía de viaje por el pop del siglo XXI”

“Un pasatiempo de lo más entretenido: me habéis arreglado el puente”.

En celebración de todo esto, hoy inauguramos concurso para compradores, bajo el título “El regalo de esta Navidad”. El ganador se llevará uno de estos premios, a elegir:

1.-Una segunda copia del libro para regalar esta Navidad.

2.-Una camiseta de «La Jeni» blanca o rosa (talla S agotada).

3.-Dos totes de JNSP: uno con el logo y otro de “Revelación o Timo”.

4.-O un lote de CD’s/DVD’s/libros/camisetas sorpresa que tenemos duplicados en la redacción.

Para participar, tenéis que mandar un mail a [email protected] indicando nombre y apellidos y contestar a la pregunta “cuál ha sido vuestro viaje favorito” de ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI’. Como sabéis, los pies de página de este libro llevan a 2 o 3 otros discos similares u opuestos. Si has huido del reggaetón de Bad Bunny para abrazar un gran clásico del rock de 2001; si has descubierto a qué disco influyó ‘Blackstar’ de David Bowie; si has flipado al pasar de Kendrick Lamar a Astrud; si desconocías la conexión entre Robyn y Britney; si has descubierto cuál es el único bucle del libro y no has querido salir de él… Cuéntanoslo y el mail más ocurrente y divertido se llevará el premio que elija. El último día para participar es el domingo 13 de diciembre.

Por otro lado, la promoción de la nota manuscrita respondiendo a por qué un artista falta o por qué sí está en el libro se extiende hasta el 6 de enero, debido a que… alguna gente continúa pidiéndola de todas formas aunque la promoción acabó. Esta nota se solicita al comprar el libro, en el “carrito de la compra”, pinchando en “Instrucciones para el vendedor” o en [email protected] Detalles de esta promo, aquí.