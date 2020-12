Dionne Warwick, a saco con las nuevas estrellas, se «mete» con The Weeknd y Billie Eilish

Dionne Warwick es una de las intérpretes más queridas de la historia del pop de Estados Unidos gracias a su trabajo con Burt Bacharach y Hal David durante los años 60. Estándares del pop como ‘Walk on By’ o ‘Raindrops Keep Falling on My Head’ son populares hoy en día gracias a su contribución vocal, pero la artista no se quedó de brazos cruzados en las décadas siguientes y, por ejemplo, se modernizó de la mano de los Bee Gees en éxitos como ‘Heartbreaker’ o de Barri Manilow en la azucarada ‘I’ll Never Love This Way Again’. Dionne fue una fábrica de hits desde los años 50 hasta bien entrados los años 90, es decir, es toda una leyenda.

A sus 80 años recién cumplidos, Dionne no deja de ser noticia y estos días ha dado que hablar por los mensajes que está publicando desde su cuenta de Twitter, dirigidos a algunos artistas contemporáneos. En los últimos días, la artista ha decidido «meterse» (siempre de broma) con Chance the Rapper, The Weeknd y Billie Eilish. A los dos primeros les ha interrogado por el motivo de sus nombres artísticos: a Chance le ha preguntado por qué indica en él que es rapero cuando «obviamente lo es», y al segundo por qué la palabra «weekend» en su alias aparece mal escrita. Y a Billie la ha llamado «William Eyelash» porque «pensaba que este era su nombre» después de leerlo en la televisión.

Tanto Chance como Abel Tesfaye, fans de Dionne, han respondido a las palabras de la artista. El primero ha indicado que se siente bendecido por que esta se haya metido con él en Twitter, y el segundo ha mostrado su sorpresa por que esta sepa absoluto quién es él. Billie no ha emitido palabra alguna. Quizá no sea tan seguidora de Dionne como lo es de los Beatles (no, la excusa del salto generacional no serviría en este caso, y probablemente en ningún otro).

Estrategia comercial o no, lo cierto es que Dionne ha buscado a Chance the Rapper y a The Weeknd por una razón: ambos han aceptado aparecer en una nueva canción de la artista llamada ‘Nothing’s Impossible’ que será estrenada próximamente y cuyo propósito es solidario. La misma Dionne ha confirmado esta información mediante un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

Y en otros tuits, Dionne se ha propuesto ganarse el bolsillo de su público LGBTQ, y si en uno ha dicho que está «familiarizándose con los pronombres» que debe usar para cada caso, en otro ha escrito: «estoy aprendiendo sobre los diferentes colores de la bandera LGBTQ antes de sacar merchandising. Quiero asegurarme de que soy lo más inclusiva y respetuosa posible». ¡Grande Dionne!