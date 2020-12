Mica Levi publica disco por sorpresa… y probablemente el título de canción más largo de la historia

Mica Levi, conocida por sus bandas sonoras para películas como ‘Jackie‘ o por ser líder de la banda Good Sad Happy Bad (antes Micachu and the Shapes), publica disco por sorpresa. Se titula ‘Ruff Songs’ y está disponible en las plataformas de streaming al completo. Además, ya pueden verse videoclips para los singles ‘Wings’ y ‘Pain’.

Pero la curiosidad que encierra ‘Ruff Songs’ se encuentra en otra de sus canciones. Porque si creías que Fiona Apple era la reina de los títulos largos, una de las pistas de ‘Ruff Songs’, la número 7, se titula con una historia de varias líneas, la cual aparentemente explica un sueño en el que Jimi Hendrix conduce a Mica hasta Brasil.

Como si Mica buscara precisamente superar a Fiona o entrar en algún libro de hitos, la canción se titula ‘A plain clothed Jimi Hendrix drives me to Newcastle. For some reason the trip will take 3 days and he is going to do it for £150. He drives really smoothly and only listens to one album which is by someone with Joy in their name. Joy’s music is covers of classic rock songs but with all the edge smoothed off. We arrive in Brazil and I impress someone because I say obrigado. The same person asks me to find them an intern. I don’t think I can but I try. I am nervous in the girls changing room and play trap songs loud off my phone”. 107 palabras las de este título frente a las 90 del disco Fiona: gana Mica por goleada, sin superar en ningún el caso el titulazo de 156 palabras de un álbum de la banda británica Chumbawamba.

El de Mica Levi sí puede ser el título de canción (que no disco) más largo de la historia. Este récord se le atribuye actualmente a la cantante Christine Lavin por el título de 97 palabras de su canción ‘Regretting What I Said to You When You Called Me 11:00 On a Friday Morning to Tell Me that at 1:00 Friday Afternoon You’re Gonna Leave Your Office, Go Downstairs, Hail a Cab to Go Out to the Airport to Catch a Plane to Go Skiing in the Alps for Two Weeks, Not that I Wanted to Go With You, I Wasn’t Able to Leave Town, I’m Not a Very Good Skier, I Couldn’t Expect You to Pay My Way, But After Going Out With You for Three Years I DON’T Like Surprises!! Subtitled: A Musical Apology’.