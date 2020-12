Eminem publica disco por sorpresa y se disculpa con Rihanna en ‘Zeus’

Eminem publica hoy viernes una edición «de lujo» de su disco editado a principios de este año que de hecho incorpora un disco entero de canciones nuevas en las que caben colaboraciones con Dr. Dre o Ty Dolla $ign. Es la segunda parte de ese trabajo inspirado en la obra de Alfred Hitchcock que no ha aparecido en demasiadas listas de lo mejor del año, pero que tampoco ha pasado desapercibido en las comerciales: el álbum ha vuelto a ser un éxito y su single principal ha dado al artista otro macrohit.

Publicado por sorpresa, como el reciente ‘Music to Be Murdered By’ y ‘Kamizake‘, el nuevo trabajo de Eminem incluye un corte llamado ‘Zeus’ que está siendo uno de los temas más comentados de la mañana debido a que, en él, el rapero se disculpa con Rihanna por una canción que se filtró a finales de 2019 en la que decía «ponerse del lado de Chris Brown» en relación a la agresión de este a la cantante del año 2009. La frase en concreto era: «deja que aporte mi opinión: yo estoy del lado de Chris Brown, también daría una paliza a cualquier zorra». La canción, grabada precisamente en 2009, aparecía dos años después en un disco de B.o.B con una letra diferente.

En ‘Zeus’, la pista 14 de ‘Music to Be Murdered By – Side B’, Eminem rapea: «me disculpo sinceramente con Rihanna por esa canción que se filtró / lo siento, Rih, no pretendía hacerte ningún daño / pero, en cualquier caso, fue un error por mi parte». Por otro lado, el sonido sentimental de la canción recuerda al de ‘Love the Way You Lie’, otra composición en la que el artista pide perdón por su tendencia a abusar física y psicológicamente de las mujeres… y en la que aparecía la misma Rihanna como artista invitada.

En realidad, el sencillo que presenta el nuevo trabajo de Eminem es otro: ‘GNAT’ presenta otro de sus raps imposibles espetados a la velocidad de la luz y otro de sus vídeos payasetes, en este caso con referencias al coronavirus y a las armas.