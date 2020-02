Hits & Flops: Eminem mantiene a su público; Meghan Trainor sigue perdiendo

Hits

Eminem ha vuelto a sacar un disco por sorpresa y este ha vuelto a ser todo un éxito comercial. ‘Music to Be Murdered By’ ha sido número 1 en Australia, Austria, Canadá, República Checa, Dinamarca, Holanda, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros territorios; y en muchos casos sin necesidad de edición física.

La edición física que llegaba un par de semanas después de la edición digital del 17 de enero por supuesto ha reforzado la trayectoria del álbum en las listas, pero tampoco la necesitaba, pues sus streamings son muy altos. En sus dos primeras semanas se ha superado lo equivalente a medio millón de copias según las estimaciones de Mediatraffic, en su tercera semana el álbum se mantiene aún en el top 3 de Reino Unido y Estados Unidos; y en la cuarta -la actual- según los pronósticos, se mantendrá en el puesto 3 en las islas británicas e incluso subirá al puesto 2 en Estados Unidos. Seguro que la aparición en los Oscar no le ha hecho ningún mal, aunque fuera para interpretar un tema viejo.

El millón de unidades vendidas está totalmente garantizado, y el segundo millón no es descartable dependiendo de cómo vayan las cosas. ‘Kamikaze’ vendió más de 2 millones de unidades en 2018, y en esta ocasión el éxito del single ‘Godzilla’ -sin vídeo, por cierto- garantiza la longevidad del nuevo largo.



Flops

En el otro extremo, como siempre, una cantante femenina de pop con problemas para fidelizar público. Lejos están los días en que el debut de Meghan Trainor, ‘Title’, era triple platino en Estados Unidos y doble platino en Australia. Si ‘Thank You’ (2016) presentó cifras mucho más modestas (ya fue “solo” platino en EE UU), ’Treat Myself’ está suponiendo el declive definitivo de Trainor desde el punto de vista comercial. Por primera vez un disco de Meghan Trainor queda fuera del top 3 en Estados Unidos, pero además también fuera del top 20. ’Treat Myself’ ha sido tan sólo puesto 25. La caída de la segunda semana será notable.

El álbum es solo puesto 13 en Australia, puesto 99 en Alemania y puesto 41 en Reino Unido, donde desaparecerá de todo el top 100 tras tan sólo una semana.

Es claro que la ausencia de single de impacto, el largo lapso entre álbum y álbum, y los numerosos retrasos que ha vivido este ‘Treat Myself’ han hecho mella en su promoción. ‘Nice to Meet Ya’ con Nicki Minaj ha logrado colarse en el número 89 del Billboard Hot 100, pero es posible que este sea todo su recorrido. ¿Puede sacarse Trainor de la manga algún sleeper como lo fue ‘Me Too’?