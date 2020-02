Eminem aclara por qué actuó en los Oscar

Gisela cantó en los Oscar, pero la actuación más random de la gala fue la de Eminem, pues ni siquiera había sido anunciada como las de Billie Eilish o Janelle Monáe. El rapero presentó ‘Lose Yourself’, su oscarizado éxito de 2003, sin motivo aparente: aún faltan tres años para que se cumpla un aniversario significativo del tema (el vigésimo) y este no ha recuperado relevancia en los últimos tiempos por ningún motivo en concreto.

En Variety, el autor de ‘Music to Be Murdered By’ ha aclarado que actuó en los Oscar porque no lo hizo cuando la canción ganó la estatuilla hace casi dos décadas. No lo consideró una buena idea porque venía de presentarla con The Roots en los Grammy y no pensó que fuera a ganarlo de todas maneras. El artista además ha explicado que “entonces, con lo joven que era no pensaba que un espectáculo como los Oscar pudiera entenderme”. Sin embargo, indica que “cuando gané fue una locura y eso me demostró lo auténticos que son estos premios, cuando no te presentas en la gala y aún así ganas”.

Por otro lado, el músico no recuerda con amargura haber perdido la oportunidad de presentar ‘Lose Yourself’ en su momento y por tanto de recoger el Oscar: “Estaba flipando con el hecho de haber ganado. En ese momento ni siquiera comprendía que se pudiera ganar un Oscar por una canción, y recuerdo estar muy confundido con el simple hecho de estar nominado. Para mí, al ser un chaval, los Oscar eran un misterio”. Quedaría por resolver cuál fue la negociación de Eminem con los Oscar previa a la actuación: ¿quizá Eminem tuvo oportunidad de presentar algo de su nuevo disco inspirado en Alfred Hitccock y, en su lugar, prefirió quitarse la espinilla de ‘Lose Yourself’?