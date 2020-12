BENEE quiere ser tan «kool» como Lily Allen… y lo consigue

BENEE ha arrasado con la simpática ‘Supalonely’ con Gus Dapperton pero su primer disco ofrece sonidos bastante dispares en los que la joven neozelandesa plasma todas sus influencias. Una de ellas es el sonido de Lily Allen y Gorillaz, reflejado en el tema que más ha funcionado de manera espontánea al margen de los singles.

Y la referencia a Lily Allen tiene bastante más sentido de lo que parece, y no solo porque esta aparezca de hecho en el disco de la joven cantante: si ‘Kool’ habla de una persona a la que BENEE admira hasta el punto de querer ser ella, la letra puede interpretarse desde el punto de vista de un fan que se dirige a su artista favorito y, por culpa de los nervios, de su boca solo salen bobadas sin sentido. Le pasó a Stella Rose Bennett cuando conoció a la autora de ‘No Shame’ después de ejercerle de telonera en Nueva Zelanda: «cuando conocí a Lily Allen, nunca antes había conocido a ningún artista antes, y lo que le dije fue en plan… ¿tienes cinco años? Fue súper incómodo.»

‘Kool’ es una canción de pop de ecos funky que recuerda a la Lily Allen de ‘Alright, Still‘ y a los también mencionados Gorillaz… o a los Ting Tings más «groovy», los de ‘Soul Killing’. BENEE la escribe en su pequeño estudio casero y su letra no puede reflejar más esa ansiedad adolescente de querer convertirte en otra persona al menos por un día. «Hablas tan bien, tienes tanto control cuando caminas, estás afuera fumando, tu piel luce increíble, eres como un ángel, me encanta tu confianza, quiero sumergirme en tu vida». La cantante aclara que ‘Kool’ no versa tanto sobre «querer ser otra persona» literalmente sino sobre el deseo de vivir una vida «sin ansiedad» a través de los ojos de otra persona.

Otra de las lecturas que realiza BENEE de ‘Kool’ es que la persona a la que va dirigida es muy social, cuando ella no lo es tanto. Es más casera. No sorprende, por tanto, que el vídeo de ‘Kool’ muestre a la cantante viviendo la vida de otra persona… a través del videojuego ‘Los Sims’. Por supuesto desde casa, en el recogimiento del hogar, que hay una pandemia ahí afuera.