BENEE / Hey u x

BENEE ha publicado su debut con el propósito de demostrar que tiene más que ofrecer que un single simpático como ‘Supalonely‘ que ha triunfado gracias a la suerte de haberse hecho viral en TikTok. ‘Hey u x’ es el trabajo de una joven de 20 años que ha sido absorbida casi por defecto por la cultura del «bedroom pop» pero que no está dispuesta a encasillarse, aunque su apropiación de ciertos sonidos no cristalice aún en una identidad musical clara.

Vaya por delante que ‘Supalonely’ es una absoluta monada de canción que está llamada a dejar una marca generacional debido a su temática: la soledad «millennial». En ese sentido puede considerarse una de las canciones dedicadas a la soledad más divertidas que se han escrito en los últimos tiempos… dentro de que no puede sonar más agridulce. Los «la la las» de su estribillo son tan irresistibles como olvidable es la colaboración en ella de Gus Dapperton, quien está haciendo mejores cosas por su cuenta. De hecho, uno de los grandes interrogantes que plantea ‘Hey u x’ es lo discreto de sus colaboraciones: Grimes canta y produce en una canción sin dejar demasiada huella y Lily Allen aparece en otra como podría no haberlo hecho. Ni los ritmos de house noventero, muy Azealia Banks, de ‘Sheesh’ que después se pasan al jungle ni el trap-pop despechado de ‘Plain‘ -en el que la rapera Flo Milli sí logra despuntar con su verso- se pueden contar entre lo mejor del disco, lo cual deja en bastante buen lugar a Stella Rose Bennett después de todo.

‘Hey u x’ se abre con dos animadillas composiciones de «bedroom pop» que evocan a unos Real Estate poperos. ‘Happen to Me’ habla sobre ciertos miedos que atormentan la cabeza de la artista neozelandesa, como morir en un accidente de avión o en un incendio dentro de su propia casa, y ‘Same Effect’ introduce el tema principal del álbum: el amor, en este caso para expresar la clásica historia de un chico del que Stella está enamorada porque no es como los demás. Son los mejores temas del disco en este estilo -además de ‘Supalonely’- ya que, más adelante, medianías como la muy Clairo ‘A Little While’ u ‘All the Time’ con Muroki (no es Oliver de The xx aunque lo parezca) acaparan una segunda mitad más discreta que nunca llega a remontar.

Entre los aciertos de ‘Hey u x’ hay que hablar de ‘Snail’. BENEE, ante el exitazo de ‘Supalonely’, decide que su siguiente paso será publicar una canción escrita desde el punto de vista de un caracol que se pregunta por qué los humanos se encierran tanto dentro de sus casas. Pero lo mejor de ‘Snail’ es su producción electrónica que puede ser deudora de la PC Music o no, pero que se sustenta en unos beats pixelados inspirados en el 8bit de lo más juguetones. Y luego está ‘Kool’, que recuerda a la primera Lily Allen, también a los Ting Tings de ‘Soul Killing’… pero sobre todo a Gorillaz. Una pegadiza canción de hip-pop que BENEE utiliza para expresar su admiración por una persona más «guay» que ella… mientras ella no hace más que darle vueltas al coco encerrada en su habitación. No me extraña que tengas tantos miedos, Stella, ¡si no sales de tu casa!

Si BENEE vive en un perpetuo aislamiento físico y mental en ‘Hey u x’, el colmo de esta situación llega en ‘Night Garden’, canción que solo presenta este título porque narra la historia de un acosador que observa a la artista por la noche, escondido en la penumbra de un jardín. Es una composición abiertamente inspirada en Wu-Tang Clan de la misma manera que ‘Winter’ se vale de los sonidos del grunge para elaborar una bonita canción de la mano de la prometedora Mallrat. ¿Convencen estos buenos temas de que BENEE ha llegado para quedarse? No del todo, pero al menos sí reflejan el interés de una artista por habitar los estilos con los que ha crecido, a su manera. De la portada mejor no hablamos.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Happen to Me’, ‘Supalonely’, ‘Snail’, ‘Kool’

Te gustará si te gusta: Foster the People, Lily Allen, The Ting Tings

Youtube: vídeo de ‘Kool’