C. Tangana: a debate lo que ha dicho, o lo que ha querido decir, sobre Rosalía

C. Tangana es noticia a raíz de una entrevista que ha concedido a Rockdelux en la que ha hablado sobre sus últimos movimientos artísticos y también sobre Rosalía. Antón Alvárez y la autora de ‘El mal querer‘ han sido pareja, numerosos análisis de letra y vídeo de ‘Tu me dejaste de querer’ han apuntado que la canción describe la ruptura entre ambos, y El Madrileño explica en Rockdelux que encuentra estas interpretaciones facilonas y agotadoras. Sin embargo, sus palabras están trayendo cola por lo que pueden estar implicando según a quién preguntes.

Las declaraciones de C. Tangana que han levantado polémica pertenecen a un vídeo de la entrevista publicado por Rockdelux, en el que puede verse un extracto de la misma, y han sido las siguientes: «Citar a Rosalía como referencia ahora mismo es aburridísimo. Es como «me gusta la Coca-Cola: pues muy bien. Molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie. ¿Por una mujer vestida de rojo, en serio? Yo entiendo que la gente esté obsesionado con Rosalía porque yo también lo he estado hace cuatro o cinco años… ¿pero ahora? La gente llega tarde a las cosas, pero ya se le pasará: la gente dejara de ver a Rosalía en las manchas del gotelé».

Las palabras de C. Tangana pueden obedecer a un rechazo circunstancial hacia la música contemporánea: al fin y al cabo, el autor de ‘Mala mujer’ ha dedicado los últimos años de su carrera a documentar una obra que estará basada en la música tradicional española y latinoamericana, por lo que Rosalía difícilmente habrá sido una referencia estrictamente musical, sí conceptual pues ‘El mal querer’ seguía la misma fórmula aunque sus referencias pudieran ser otras; y además Antón está implicado en ese disco como co-autor.

Más allá de esta observación hay quien percibe en las palabras de C. Tangana una actitud velada de machismo por su parte hacia el éxito de Rosalía: «C. Tangana no ha superado la ruptura con Rosalía y le da rabia que ella tenga más éxito (que él)», señala un tuit que suma 4.000 «me gusta», 1.200 retuits y 224 comentarios. Por otro lado, El País se moja con un opinativo firmado por Manuel Jabois en el que este afirma no ver ningún «ataque» de C. Tangana hacia Rosalía en sus declaraciones, sino «cansancio de que cada vez que saque algo él, se le pregunte o compare con ella». En nuestros foros se entiende que «él no dice «Rosalía molaba hace cuatro o cinco años» sino que citarla como referencia ahora no tiene sentido porque está presente en todas partes», si bien hay quien percibe un tono «displicente» en sus palabras a pesar de que estas puedan ser razonables.

Con intención de evitar «sensacionalismos», Rockdelux muestra en Twitter la entrevista completa con el artista, la cual puede leerse en su página web solo mediante suscripción. En ella, C. Tangana responde a una pregunta sobre las playlists que este ha creado para cada uno de sus últimos singles, poniéndolos en contexto, y en los que no aparece Rosalía a pesar de que ‘El mal querer’ parezca un punto de partida obvio para ‘El Madrileño’. Antón empieza reflexionando: «Digamos que Rosalía es demasiado contemporánea como para que citarla como referencia tenga gracia, pero todo el tiempo que he pasado en el estudio con ella es una de mis principales referencias en la música. Si tú lees lo que yo decía de Rosalía hace cuatro años, encontrarás respuesta a absolutamente todo».

Finalmente, el propio C. Tangana ha compartido su punto de vista en redes: «Todo lo que digo de Rosalia en la entrevista de Rockdelux es respecto de la obsesión de los medios y los fans en encontrar conexiones y referencias en mis vídeos y canciones. Todo el mundo sabe que admiro la carrera de Rusa desde el día 1 hasta hoy. El hecho de que estéis dramatizando y sacando titulares demuestra vuestra obsesión con el morbo: ojalá algún día le prestéis esa atención a la música».