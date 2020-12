Miki Núñez llama «gente idiota» a los votantes de VOX; VOX le llama «pintamonas»

Miki Nuñez, que recientemente ha sido número 4 en España son su segundo disco, ‘Iceberg’, que incluye el éxito ‘Me vale’ (12 millones de streamings en Spotify, 5 en Youtube), ha concedido una entrevista a El Mundo en la que ha cargado contra VOX. «El otro día me cagué fuertemente en Vox y lo dije públicamente. Me han dejado de seguir muchísimas personas por ello. Si sigues lo que proclama Vox, no puedo hablar catalán ni puedo estar a favor de la homosexualidad», ha indicado el cantante, que desafía: «esas personas que no vengan nunca más a mi concierto, porque va a haber música en catalán y música reivindicativa. Así que, obviamente, no sé qué coño haces escuchándome entonces».

Continúa: «Ni me parece mal, para hacer un cribaje de gente idiota en mis conciertos. Si eres de Vox no me vas a escuchar, porque me he cagado en vosotros 50.000 veces y me parece de puta madre». El partido de Santiago Abascal, muy proclive a responder este tipo de cosas en redes sociales, ha llamado «pintamonas» al cantante, recordando su mal lugar en Eurovisión, en concreto un puesto 22 de 26 con el tema ‘La venda’ en 2019, la última edición que se ha celebrado por ahora.

No se trata de la primera vez que VOX se enzarza con un artista, pues llegaron a contestar el ya mítico «fuck vox» de Rosalía, entre otros.

A ver, pintamonas, que quedaste de los últimos en Eurovisión. Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo. https://t.co/NjziMH1SX7 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) December 30, 2020