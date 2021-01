Tracy Chapman comenta su victoria legal contra Nicki Minaj, que deberá pagarle 370.000 euros

Tracy Chapman y Nicki Minaj estaban enfrentadas legalmente por el uso ilegítimo que la segunda hacía de una canción de la primera, ‘Baby Can I Hold You‘, en una grabación llamada ‘Sorry’ que se filtraba en 2018 pero permanece inédita por razones evidentes, si bien Nicki sí se aventuraba entonces a estrenarla en la radio.

El pleito se resuelve a golpe de talonario y de manera extrajudicial, favorablemente para Tracy: la autora de ‘Queen’ le deberá abonar una suma de 450.000 dólares por haber usado, de manera muy prominente, su canción en ‘Sorry’ sin haber obtenido el permiso necesario. La cifra cubre todos los costes legales. En 2018, era Tracy quien tomaba la decisión de demandar a Nicki por su uso ilegítimo de ‘Baby Can I Hold You’ en ‘Sorry’, y entonces la cantautora ya conseguía una pequeña victoria, bloquear para siempre la futura publicación de esta canción.

La sentencia es un poco más complicada de lo que parece, ya que da la razón a Tracy en que ‘Sorry’ ha usado melodías y letras de ‘Baby Can I Hold You’ sin su autorización, pero también a Nicki en una cosa: la rapera no ha cometido infracción de derechos de autor porque se ampara en el «criterio de uso justo» según el cual los artistas pueden usar obras pre-existentes en su trabajo por razones de experimentación, y de hecho suelen hacerlo «antes de solicitar licencias» porque así funciona la creatividad. Y es que cabe recordar que la intención de Nicki jamás fue robar a Tracy Chapman: ella grabó ‘Sorry’ con el propósito de versionar la canción de igual título de la artista jamaicana Shelly Thunder, ignorando que esta era una cover de ‘Baby Can I Hold You’.

En un comunicado oficial obtenido por Pitchfork, Tracy comenta su victoria contra Nicki, señalando que, como compositora independiente, ha tomado la decisión de denunciar a Nicki para proteger su trabajo. «Estoy contenta por haber resuelto este problema y agradecida por este resultado legal, el cual ratifica que los derechos de los artistas están protegidos por ley y deben ser respetados por otros artistas», indica la autora de ‘Fast Car‘ en su escrito. «En numerosas ocasiones, se me solicitó permiso para usar mi canción y en todas ellas decliné la propuesta de manera educada pero rotunda. Minaj decidió hacer caso omiso de mis palabras y usó mi canción de todas formas. Como compositora y editora independiente, se me conoce por ser muy protectora de mi trabajo, jamás he autorizado que mis canciones sean usadas a modo de sample ni yo misma he pedido nunca uno». Chapman concluye que esta demanda ha sido su manera de defender la creatividad de artistas independientes como ella».