Los Reyes de la Navidad 2020 en las listas españolas… si es que los hubo

Promusicae publica hoy la lista de los discos más vendidos en Reyes, obviamente una de las más importantes del año, pues Navidad es la época de mayor consumo. La institución española no revela ventas en ningún caso, a diferencia de sus homólogas anglosajonas, por lo que desconocemos datos, pero si la tendencia es similar a la vista en Reino Unido y Estados Unidos, hay que hablar de cifras realmente decepcionantes incluso en los primeros puestos de las listas.

Paul McCartney fue top 1 en Reino Unido con ‘McCartney III‘ en la semana de Santa Claus con poco más de 30.000 unidades vendidas. Y lo mismo podemos decir de la misma semana en Estados Unidos, donde Taylor Swift era número 1 con su último disco ‘evermore’ gracias a tan solo 159.000 copias. ¿Qué fue de aquella Taylor que vendía 1 millón en una semana? ¿Hace 5 años o 20 que Adele arrasó y batió récords con ’25’? Parece que entre lo habituados que estamos al streaming, y la covid-19, que deja muy pocas ganas de acercarse a una aglomerada tienda de discos -a las pocas que quedan-, lo de regalar discos por Navidad, que hasta hace poco aún dejaba números masivos aunque algunos no lo crean, puede haber pasado a la historia.

En todo caso, el top 10 español durante la Navidad nos deja una serie de nombres, todos ellos certificados como oro (y platino en los casos de Alborán y El Barrio, este último con un disco que salió hace un año), si bien las certificaciones en España aún se corresponden a distribución y no a venta real, por lo que nos quedamos casi igual de lo que estábamos.

Pablo Alborán ha sido el más vendedor de la Navidad con ‘Vértigo’, certificado como platino por la distribución de 40.000 copias en estas 4 semanas de vida. En el puesto 2 destacamos a Aitana con ’11 razones’, aunque solo sea por su juventud en un top 10 en el que aparecen nombres como Raphael; y en el número 3 hay que destacar a Antonio Orozco, pues es la subida más importante de la semana en número de copias con ‘Aviónica’.

En este festín de nombres españoles, hay que destacar la resistencia de dos nombres extranjeros, masculinos, veteranos y dedicados al mundo del rock: triunfa en España ‘Power Up’ de AC/DC, resistiendo en el puesto 8; y también ‘Letter to You’ de Bruce Springsteen, que sube al número 10. Quedan fuera del top 10 pero al menos están cerca ‘Fine Line’ de Harry Styles, subiendo al puesto 12; Taylor Swift con ‘evermore’ bajando al 15 y Dua Lipa con ‘Future Nostalgia’ manteniéndose en el puesto 17. La única entrada de la semana es la edición deluxe de ‘Brothers’ de Black Keys, en un tímido puesto 88. Así quedó el top 10 entre los días 1 y 7 de enero de 2021:

1.-Pablo Alborán / Vértigo

2.-Aitana / 11 razones

3.-Antonio Orozco / Aviónica

4.-Raphael / 6.0

5.-Vanesa Martín / Siete veces sí

6.-Pablo López / Unikornio – Once millones de versos después de ti

7.-Rozalén / El árbol y el bosque

8.-AC/DC / Power Up

9.-El Barrio / El danzar de las mariposas

10.-Bruce Springsteen / Letter to You