Fallece a los 69 años Sylvain Sylvain de los New York Dolls

Sylvain Sylvain, guitarrista de los New York Dolls, una de las bandas de rock más influyentes que surgieran en la década de los años 70, ha muerto a los 69 años a causa de un cáncer, ha confirmado su familia en un comunicado.

«Como la mayoría de vosotros sabéis, Sylvain batalló contra el cáncer durante los últimos dos años y medio. Aunque luchó con valentía, ayer falleció por esta enfermedad», explica el comunicado publicado en Facebook. «Aunque lamentamos su pérdida, sabemos que ahora está finalmente en paz y libre de dolor. Por favor, escuchad a tope su música, encended una vela, decid una oración y enviemos a esta hermosa muñeca en su camino».

El mismo texto recuerda que Sylvain Sylvan nació en El Cairo, pero que a los 10 años su familia y él se trasladaron a Nueva York. De adolescentes, Sylvain Sylvain y sus colegas de instituto, Billy Murcia, Arthur Kane, David Johansen y Jerry Nolan formaron los New York Dolls para convertirse en una de las bandas pioneras del punk-rock, el glam-rock y el new wave anglosajón, y también de la subversión de género en el mundo del rock, pues sus integrantes eran conocidos por su androginia a la hora de vestir.

A principios de los años 70, New York Dolls publicaron dos discos que, aunque no fueron éxitos comerciales, han resultado tremendamente influyentes en décadas posteriores, ‘New York Dolls’ (1973) y ‘Too Much Too Soon’ (1974). Se considera que estos discos allanaron el terreno para la posterior aparición de bandas como Ramones, Blondie, Television o Talking Heads. En 1977, la banda se disolvió. Años más tarde, Johansen y Sylvain reunieron a la banda para publicar, en 2006, ‘One Day It Will Please Us to Remember Even This’, uno de los discos que más han tardado en salir de la historia: 32 años. A este le siguieron ‘Cause I Sez So’ (2009) y ‘Dancing Backward in High Heels’ (2011).