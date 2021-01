Einstürzende Neubauten / ALLES IN ALLEM

El 2020, a pesar de todo lo fastidiado que ha sido para el mundo en general y la música en particular (y espérense, que en este 2021 vienen curvas), ha estado bien repleto de lanzamientos. Tantos, que siempre hay discos destacables que se quedan en el tintero, sin reseñar. Uno de ellos es el regreso de los fundamentales Einstürzende Neubauten. El combo industrial liderado por Blixa Bargeld no sacaba disco desde 2014, cuando editaron el vanguardista, incómodo y fascinante ‘Lament’, sobre el estallido de la Primera Guerra Mundial. Coincidiendo con la salida de ‘ALLES IN ALLEM’, el pasado mes de mayo, Einstürzende Neubauten se rindieron finalmente al streaming y regresaron con un disco bastante accesible y convencional. Todo lo convencional que Blixa Bargeld y los suyos pueden ser, claro.

Por lo que comentó Blixa en las diferentes entrevistas que concedió a medios españoles, este no es un disco sobre Berlín, aunque lo pudiera parecer, ni tiene ningún cariz temático. Tampoco fue creado durante ni para la pandemia. Fue autofinanciado vía micromecenazgo y su lanzamiento estaba programado desde mucho antes antes del confinamiento. Pero la COVID-19 impidió realizar todos los actos que la banda tenía programados para sus «supporters» (que no fans) coincidiendo con la salida del álbum: conciertos, una ruta turística por Berlín con el propio Blixa de guía… Es así como, una vez más, las circunstancias modifican la percepción de un disco. Porque escuchado en la situación actual, sientes que Einstürzende Neubauten sí parecen querer poner en orden sus ideas sobre la actual crisis sanitaria y social en Europa. ‘ALLES IN ALLEM’ refleja cierta resignación. La banda hace una pausa para observar el panorama y pensar «¿qué vendrá ahora?». No en vano, y si el traductor de google no me engaña, ‘Alles in allem’ viene a significar «Considerándolo todo».

Esto se traduce en un disco bastante sobrio y contemplativo. Sin embargo, su arranque es tan apabullante que hace esperar otra cosa. ‘Ten Grand Goldie’, el tema inicial, no es sólo la mejor canción del álbum, sino que ha de ser declarada ya como clásico de la banda. Todo un trallazo de blues entrecortado, ritmo tribal, con atmósfera de película de suspense, pausas dramáticas y un estribillo grandioso, definitivo. A partir de aquí ya no vamos a encontrar nada que golpee tan directo. Todo transcurre por parajes algo tenebrosos y góticos, aunque sin resultar desoladores, ya que todos los temas encierran cierta luminosidad. Son paisajes sonoros creados para reflexionar, no para enajenar, repletos de un instinto melódico sosegado. Los flecos de agresividad también asoman, pero muy tímidamente. Sí que los Neubauten siguen siendo fieles a sus armas de expresión habituales: instrumentos fabricados con desechos, texturas sonoras creadas a partir de ensayo y error… y, por encima de todo, la expresiva voz del mago Blixa dirigiendo el conjunto. Aunque no domines el alemán, sólo su entonación, su modulación, la manera en que amasa o escupe las palabras, bastan para captar el espíritu de cada tema.

El ejemplo perfecto sería ‘Möbliertes Lied’, con unas suavísimas líneas sintetizadas dibujando la melodía, breves crescendos y efectos de sonidos leves que van construyendo la atmósfera. O la dulce ‘Taschen’, una especie de banda sonora colgada sobre cuerdas para films existencialistas. Los Neubauten incluso alcanzan cotas de balada triste en ‘Alles in Allem’, la canción homónima, de fuste clásico a pesar del sonido de metal afilándose que la reviste. Donde la fórmula resulta especialmente atrayente es en ‘Wedding’; la repetición de la palabra que le da título acaba creando otro estupendo estribillo que haría palidecer de envidia a Nick Cave. El pulso industrial y experimental sólo aparecen en la espectral ‘Zivilisatorisches Missgeschick’.

Aun sosegados, Einstürzende Neubaten siguen siendo Einstürzende Neubauten. La melancolía y reflexión que emana ‘ALLES IN ALLEM’ está lejos del terrorismo sónico en que podía incurrir la banda antaño. Pero mantienen intacto el instinto de la libertad artística, del idealismo. Y por eso este es un disco hermoso.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Ten Grand Goldie’, ‘Möbliertes Lied’, ‘Taschen’, ‘Alles in Allem’, ‘Wedding’

Te gustará si te gustan: Nick Cave, Swans, Protomartyr, Agnes Obel.

Escúchalo: el mejor tema en Youtube.