La «canción sin sentido» de shame aprovecha sus casi 2 minutos de duración

shame es otro de esos grupos que han conseguido imprimir el sonido punk macarra y crudo de The Fall, Wire o Pere Ubu en el cerebro de las nuevas generaciones gracias a temazos como ‘Concrete’, ‘One Rizla’ o el reciente ‘Water in the Well’. Su nuevo disco, ‘Drunk Tank Pink’, representa una evolución del primero: del «instituto pasamos a la universidad», en palabras de Charlie Steen, con todo lo que ello conlleva.

Las letras de ‘Drunk Tank Pink’ , el Disco de la Semana en nuestras páginas, pueden ser más contemplativas que antaño, como demuestra la de ‘March Day’, en la que Steen declara no querer salir de la cama porque el mundo es un desastre, pero no por ello son menos potentes. Las rimas perfectas de Steen, que pueden evocar la simplicidad de un poeta como Y.B. Yeats, siguen tan claras y punzantes como siempre, aunque a veces «no tengan sentido», como sucede en ‘Great Dog’, hoy la «Canción Del Día».

Si composiciones como ‘Snow Day’ o la mencionada ‘Water in the Well’ reflejan el sonido madurado de shame, producto de que el grupo terminó agotado de las giras durante la promoción de ‘Songs of Praise’, como le pasó a Fontaines D.C., ‘Great Dog’ apuesta por una energía hiperactiva, adolescente, para darse por acabada antes siquiera de alcanzar los 2 minutos de duración. Un chute de adrenalina post-punk en el que Charlie Steen se queda a gusto en lo vocal y que recurre a un truco clásico: cuando parece que se ha acabado, espera unos segundos de silencio para volver y disparar toda su tralla final.

Si ‘Great Dog’ contrasta, dentro de la secuencia de ‘Drunk Tank Pink’, como el tema que le precede, el medio tiempo ‘Human, for a Minute’, dentro de la canción también se da un contraste entre el sonido enérgico y bruto de la música y el carácter más reposado de la letra, la cual Steen reconoce es «absurda», pues dice que la canción versa sobre «las ventajas de robar y sobre la belleza de los perros». Dos personajes pasean en esta canción en la que Steen interpreta la frase «un buen escritor escribe, un gran escritor roba», un axioma polémico pero atribuible a diversos autores incluso desde finales del siglo XIX.