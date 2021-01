Vídeos: Katy Perry brilla, New Radicals se censuran en la inauguración de Biden

Después de que en el acto de investidura de Biden, Lady Gaga cantara el Himno Nacional de lo más entregada y de que Jennifer Lopez pidiera «libertad y justicia para todos» en español durante su interpretación de ‘This Land Is Your Land’, tuvo lugar otro evento para celebrar la llegada de Biden.

El concierto se llamó «Celebrating America» y fue inaugurado por Bruce Springsteen, uno de los mayores apoyos musicales del ya nuevo presidente durante la campaña. El Boss escogió la balada ‘Land of Hope and Dreams’, no hace falta decir que llena de significado tal y como ha dejado el país Donald Trump. Eso sí, no es una de las 3 canciones más recordadas del disco que la contenía, ‘Wrecking Ball’ (2012), por lo que quizá su presentación ha pasado algo desapercibida.

También se pudo ver actuar a Justin Timberlake versionando ‘Better Days’ con Ant Clemons, Foo Fighters con ‘Times Like These’, Demi Lovato con ‘Lovely Day’, Jon Bon Jovi, John Legend y Katy Perry. Esta última sin duda ha tenido una de las actuaciones más comentadas, al volver a brillar en la que es su balada más emblemática, ‘Firework’. Algunas de las actuaciones están apareciendo en el canal de Youtube “Biden Inaugural Comittee” junto a los discursos.

No ha sido el caso de la actuación de New Radicals, que no estaban en directo en los exteriores de la Casa Blanca. Los de Gregg Alexander interpretaron por vía telemática, de manera eufórica, ‘You Get What You Give’, que tan importante fue para el hijo de Joe Biden que falleció de cáncer, Beau Biden. Eso sí, decidieron cortar la parte final en la que se metían con Courtney Love, Hanson, Marilyn Manson y Beck. Gregg Alexander había declarado a Rolling Stone que solo tenían 4 minutos para actuar, por lo que no había tiempo para lo que ha denominado “el rap” del tema. Tampoco es que viniera ya mucho a cuento, pero… ¿acaso prescindir de tal parte pudo ser una condición sine qua non para actuar?