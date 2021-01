Vídeo: Lady Gaga canta el himno nacional de EE UU en la investidura de Biden y Kamala

VIDEO: Lady Gaga sings the National Anthem at Joe Biden’s #InaugurationDay in Washington DC 🇺🇸 pic.twitter.com/4bshanwp2e — Gaga News (@TomyKMonster) January 20, 2021

Lady Gaga, una de las cantantes de música pop que más se han involucrado en promover la victoria de Joe Biden y Kamala Harris en las recientes elecciones presidenciales de Estados Unidos, a la postre lograda por estos para disgusto de un Donald Trump que abandona la Casa Blanca con peor imagen incluso de la que tenía cuando entró, ha sido la persona escogida para cantar el himno nacional de Estados Unidos, que no es su tema ‘Government Hooker‘, desgraciadamente, sino el ‘Star-Spangled Banner’, durante la investidura de Biden y Kamala de hoy 20 de enero. La cantante ya interpretó esta canción en la Super Bowl de 2016, la misma en la que ofreció uno de los mejores intermedios musicales de la historia.

Como había informado The Hollywood Reporter, la autora de ‘Chromatica‘ no ha sido la única artista de pop que ha actuado en la mencionada investidura: si ella ha sido la encargada de emocionar a los corazones americanos con su interpretación del himno de rigor, Jennifer Lopez ha ofrecido la que había sido presentada como la «actuación musical» de la velada, en realidad una interpretación de ‘This Land is Your Land’ en la que ha colado un fragmento de su éxito ‘Let’s Get Loud’.

Por otro lado, se espera que también Foo Fighters, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato o New Radicals, que van a reunirse tras 22 años, actúen durante la toma de posesión de Biden. Desde luego, esta vez Biden no se ha visto en la tesitura de mendigar a los artistas que actúen en la ceremonia como le pasó a Trump. Una pena que, al final, no viéramos a Rebecca Ferguson cantando ‘Strange Fruit’ frente al ya ex-presidente.