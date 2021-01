Canción Del Día: el «yo nací para ser perra» de Rigoberta Bandini acaba en todo lo alto

Rigoberta Bandini lanza hoy un nuevo single llamado ‘Perra’ que está llamado a ser uno de los más celebrados de su repertorio, tanto por lo que tiene de bailable como por lo que tiene de reivindicativo y feminista. La artista catalana actúa este sábado 23 de enero en Madrid Brillante con todo agotado, y el 9 de abril lo hará en el Nuevo Teatro Alcalá, en el marco del festival ¡BRAVO MADRID! anunciado el pasado mes de diciembre.

La autora de ‘In Spain We Call It Soledad‘ o ‘Too Many Drugs‘ presenta en ‘Perra’ otra de esas canciones que se van creciendo poco a poco y yendo por lugares inesperados. La producción de Esteban Navarro y Stefano Macarrone de Mendetz coquetea con los ritmos mecánicos de Kraftwerk, con el electropop más burro y con distintos tipos de distorsión vocal para llegar a un final que se abre a la pista de baile y termina bien arriba, mientras la melodía de Rigoberta desprende el poso clásico, setentero, presente en la obra de esta artista que al fin y al cabo ha crecido escuchando a Mocedades y a Roberto Carlos.

El conjunto de todo vuelve a ser una composición totalmente distintiva en sus diferentes cambios de ritmo, en la presencia de versos recitados en «spoken word» con otros cantados, y también en su fusión de pop melódico y electrónica bailable, que la hacen sonar como el remix EDM de una canción pop de los años 70, como Massiel pasada por sintetizadores y cajas de ritmo.

Todo este entramado instrumental que puede recordar a los momentos más electro de La Bien Querida sirve a Rigoberta Bandini para mandar un mensaje feminista con el que busca apropiarse del término «perra» , el cual ha solido ser usado para denigrar a las mujeres. Por su mensaje caben tanto plegarias tipo «si yo pudiera ser perra, por favor, dejadme serlo, solo pido sin correa a pasear» como desafíos tipo «yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal», una referencia a la autora Virginia Despentes, y un final épico en el que grita «quiero ser una perra» antes de terminar sola al piano.

Como ha explicado a Cadena Ser: «La canción parte de un juego, que es intentar que los femeninos de las cosas no sean peyorativos. Se trata de sacarlo de contexto y jugar al ejercicio de asumir que la palabra perra no tiene por qué ser negativa. Además, me apetecía hacer una canción más provocativa, pero sin serlo a la vez. Simplemente estoy diciendo que me gustaría ser un perro tirado en el sofá, alguien que no piense mucho. Estoy hablando más de la cosa humana, pero al poner el femenino sí tiene esa reflexión femenina. Pensé primero que no podría usar “soy una perra”, y luego dije por qué no, por qué se puede decir soy un perro y no soy una perra».