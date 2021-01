Ashnikko / DEMIDEVIL

¿Quién da más pereza: el último artista que tuvo sus 15 minutos de gloria en TikTok y enseguida todo el mundo olvidó para pasar a otra cosa… o aquel melómano que ni se preocupó de conocerlo? Desde Carolina del Norte y a punto de cumplir 25 años, Ashton Nicole Casey, más conocida como Ashnikko, se viralizaba en dicha plataforma en 2019 con su tema ‘Stupid’, y también ha triunfado ahora en ella con ‘Daisy’. Mejor aún, esta ha sido adoptada por la playlist más voluminosa del mundo, Today’s Top Hits de Spotify, que con 27 millones de seguidores garantiza el éxito para cualquiera, eso sí, sólo a corto plazo.

‘Daisy’ es una de las pocas canciones de Ashnikko que ponen sobre la mesa que ‘Arular’ de M.I.A. fue su disco de cabecera cuando solo tenía 10 años, pues por lo demás la cantante tiene una querencia por el pop bastante acusada. Su timbre recuerda a veces al de Rihanna, ha compuesto para Doja Cat, y en sus letras es habitual encontrar referencias a Britney Spears (citada en ‘Toxic’ y luego por Princess Nokia en ‘Slumber Party’) y a Christina Aguilera.

‘L8R Boi’ suena a Avril Lavigne porque es un tema de respuesta a su hit ‘Sk8er Boi’, lo que tampoco impide que Ashnikko haya solicitado la ayuda de Grimes para unos coros y terminar de acercar otro de sus temas, ‘Cry’, al nuevo pop de corte metalero. Ni indie ni mainstream, se decía en décadas pasadas.

Todo esto viene a querer decir que ‘DEMIDEVIL’ es un disco bastante divertido, a lo que contribuyen unas letras que se levantan contra el heteropatriarcado para convertirse en un canto al hedonismo etílico (‘Drunk With My Friends’) y sexual. Por ejemplo, ‘Slumber Party’ se sumerge en una narración de sexo lésbico. La base tropical house de ‘Deal With It’ parece haber llegado un poco tarde a la fiesta, pero el sample de la Kelis de ‘Caught Out There‘ es de lo mejor de este pequeño álbum porque tiene todo el sentido escuchar a la cantante chillando cíclicamente «te odio tanto ahora mismo» en un tema que habla de no necesitar a ningún hombre para ser feliz.

En ocasiones cerca de una rapera tipo Cardi B en sonoridad (‘Toxic’) y a veces más bien de una cantante de pop tipo Charli XCX (el R&B modernete de ‘Little Boy’), Ashnikko tiene la ocurrencia de cerrar todo esto con un par de curiosidades. ‘Good While It Lasted’ es una pseudo-balada en la que quizá Blondie merecieron un crédito por esa línea melódica tan similar a ‘Call Me’, y ‘Clitoris! The Musical’ es un divertimento ciertamente de «musical» en el que Ashnikko protesta contra «los hombres heterosexuales cisgénero» para burlarse de lo «jodidamente lejos que están de su clítoris». El cruce entre riot-grrrls, hip-hop y Melanie Martinez era posible.

Calificación: 7,1/10

Lo mejor: ‘Deal with It’, ‘Cry’, ‘Clitoris! The Musical’

Te gustará si te gusta: Princess Nokia, M.I.A., Grimes, Melanie Martinez

Youtube: vídeo de Deal With It’