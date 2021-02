Los Pilotos, Banin y Florent de Los Planetas, imaginan su propio verano 2021

Los Pilotos, el proyecto paralelo de dos integrantes de Los Planetas, Banin y Florent, han anunciado la salida de su nuevo trabajo largo, ‘Alianza Atlántica’, en una fecha por confirmar. El primer adelanto, ‘El ciclo de las mareas’, es uno de los muchos temas que puedes escuchar desde hoy en nuestra playlist de novedades. Aquí, playlist.

Si, en 2018, el grupo sorprendía con el lanzamiento de una serie de canciones en las que incorporaban voces como las de Javiera Mena o Camilo Lara de Instituto Mexicano del Sonido, agrupándolas en un EP llamado igualmente ‘Alianza Atlántica’, Los Pilotos siguen profundizando en la música latinoamericana en este nuevo corte de ritmos y melodías caribeñas, perfecto para el verano con o sin pandemia. Se trata de una colaboración con las cantantes dominicanas MULA, Rachel Rojas y las gemelas Anabel y Cristabel Acevedo por la que incluso, hacia el final, asoma el graznido de unas gaviotas.

La nota de prensa presenta así ‘Alianza Atlántica’: «Los pilotos, desde su sede central en Casa Maracas, revelan “El ciclo de las mareas”, la primera de las once canciones de su tercer álbum, Alianza Atlántica, un tratado de música electrónica popular latinoamericana contemporánea concebido y alentado por Banin y Florent (Los Pilotos, Los Planetas) y desarrollado en cooperación con un heterogéneo conjunto de músicos de seis países del otro lado del Atlántico».

Y continúa: «Los Pilotos comparten la autoría e interpretación de “El ciclo de las mareas” con las dominicanas MULA, Rachel Rojas y las gemelas Anabel y Cristabel Acevedo, responsables de una excitante síntesis electrónica de las músicas caribeña y dominicana que refuerzan con una no menos estimulante propuesta audiovisual y una viva espontaneidad como letristas que en “El ciclo de las mareas”, escrita por el trío durante el último cumpleaños de las Acevedo, se plasma en un ingenioso vaivén, un sensual encuentro y la certeza de que si no hay distancia, no hay aquí ni allí. Y los cantes, constantes, son de todas partes sin ser de ida y vuelta».