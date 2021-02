Escucha lo nuevo de Maria Arnal i Marcel Bagès, Cardi B, Foo Fighters, Sia con David Guetta…

Hoy viernes 5 de febrero se producen dos regresos muy esperados. Por un lado, el de Maria Arnal i Marcel Bagès, que vuelven con el primer adelanto de su nuevo disco, que saldrá este año; y, por el otro, el de Cardi B, que ya había anunciado la salida de ‘UP‘, un breve tema de 2 minutos y medio que ya puede escucharse.

Algunos temas que puedes escuchar desde ya en nuestra playlist de novedades actualizada han salido a lo largo de los últimos siete días, como es el caso del trap martilleante de Tkay Maidza con Yung Baby Tate, el homenaje de Mahmood al anime ‘Inuyasha’, el regreso por partida triple de Bomba Estéreo (del que destacamos el corte más bailable), el nuevo single colaborativo de babi con Luna Ki, el baladón de Sam Fischer con Demi Lovato o el nuevo tema conjunto de Sia con David Guetta, para la polémica película de la primera.

Entre las pistas recién salidas del horno que también puedes degustar en nuestra playlist, a destacar el descarte-pero-hitazo de Allie X, un tema synth-pop de Floridablanca llamado ‘DARK PUNK’, la «crisis» de Exfan (el nuevo grupo de Pat Escoin y Tommy Ramos), el juguetón nuevo single de Marta Movidas, entre el garage-pop y los teclados de videojuego; el hipnótico nuevo single de Martin Garrix con Tove Lo, el elegante sonido ‘Drive’ de ‘Bad Girl’ de Daya, el drama post-punk de ‘The Holding Hand’ de Iceage o el ‘Holocene’ de Zella Day y Weyes Blood que no es una versión de Bon Iver.

Por otro lado, hoy salen nuevos discos de Foo Fighters, Hayley Williams (anunciad por sorpresa y creado «en casa»), The Weather Station, Black Country, New Road, Jane Birkin, Mexican Institute of Sound, Taburete, CNCO, Kevin Roldán u Olivia, además del anunciado recopilatorio de hits de The Weeknd y un EP de Vampire Weekend compuesto por dos extensas revisiones de su tema ‘2021‘.