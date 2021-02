5 Discos Recomendados por Alexanderplatz

‘Parques nacionales españoles’ de Alexanderplatz continúa siendo nuestro «Disco de la Semana», por lo que tras la entrevista propiamente dicha, completamos con una lista de recomendaciones, no necesariamente relacionada con este álbum en concreto. Alejandro Martínez nos cuenta que escucha mucha música diferente, pero lo suyo es centrarse «en la canción, y no en lo clásico» porque la web está más centrada en el pop. Aunque me da mucha curiosidad averiguar qué tipo de música clásica escucha el artista, y como ya tiene la selección hecha, no mareo más la perdiz. Al fin y al cabo, termina hablando de música clásica y de más artistas: no solo encontraréis 5 Discos Recomendados aquí. Foto: Paco Martínez.

‘Magnolia Electric Co’, de Songs: Ohia

Me ha gustado siempre mucho lo que hace Jason Molina, su vida, toda la tragedia romántica de él (NdE: le indico que me llama la atención que hable de Jason Molina en presente, como si estuviera vivo). No sé si se suicidó. Tenía muchos problemas con el alcohol. El mito de artista torturado. Me gusta mucho su música, su estilo country-folk. El disco con Electric Co de ‘Soujouner’ también me gusta mucho. Como David Pajo, que es otra de la alegría de la huerta, se intentó suicidar… porque lo había dejado su mujer… menos mal que una gente lo vio en internet… y yo «madre mía»… pero su música me parece de puta madre, tiene discos de pop, se ha movido en el post-rock, en Slint… Vive en el Medio-oeste, y me gusta imaginármelo en un porche cochambroso, en un sótano. Luego igual vive en un loft, pero me gusta imaginármelo así, le da un aura más romántica.



‘Little Girl Blue’, de Nina Simone

El primero de Nina Simone me parece una maravilla absoluta, lo bien que tocaba el piano. Venía del mundo clásico, tuvo formación clásica, cantaría gospel, en la iglesia, cantaría espiritual y hacía cualquier cosa con su voz y con su piano. Me gusta mucho el sonido de este disco.



Juanito Valderrama canta fandangos

Me pongo mucho en vinilo un disco que me compré en un Cash Converter por 1 euro, «Juanito Valderrama cantando fandangos», me pone la piel de gallina. No es flamenco, pero también es un mito popular. No son discos concretos, son recopilaciones que cogen temas de aquí y de allá. Buscar el disco original es complicado en España. Con que busques en Spotify «Juanito Valderrama fandangos», ya todo eso me encanta. Hay ediciones que traen coplas, pero más que las coplas más famosas, me gustan más los fandangos, pero me gusta cualquiera.



‘Quique dibuja la tristeza’, Hermanos Cubero

Siempre escucho las cosas tarde, al final sí me entero de lo que ha salido cada año, pero no en el momento. Y ‘Quique dibuja la tristeza‘ de los Hermanos Cubero es conmovedor hasta el tuétano. A todo el mundo le ha impactado de qué trata (NdE: la muerte de la pareja de uno de los hermanos), pone los pelos de punta, pero a nivel musical el estilo es bonito. Tampoco tengo por qué creer que la ficción tenga que ser real, el arte de la ficción es ficción. No me interesa tanto buscar la verdad, buscar en la biografía de un artista si ha sufrido de verdad. Creo que se puede hacer arte al margen de la vida aunque te inspires en la vida. Pero también pone los pelos de punta que eso haya pasado así. Pero es que el disco es muy bonito.



‘La catedral sumergida’ de Alberto Montero

Lo aplaudo mucho aunque no sé si se ha entendido. Fue un intento de hacer algo que se ve poco: salirse de las coordenadas del pop. Es un disco inspirado en el impresionismo musical francés, que siempre me ha gustado mucho también, pero haciendo un disco de canciones. Me encanta, me parece de esas cosas arriesgadas, de decir: «Esto es distinto dentro de la música pop». Muy plausible. No he visto mucho el rollo francés de finales del siglo XIX. Me pareció muy valiente y empaticé.