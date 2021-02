‘Ya no siento nada’ puede ser la mejor canción de Alizzz en solitario

Alizzz estrena hoy viernes su tercer single en solitario después de ‘Todo me sabe a poco’ y ‘El encuentro’ con Amaia. A espera de que anuncie algún tipo de proyecto mayor que ponga todos estos temas en contexto, y cuando quedan unas pocas semanas para que vea la luz ‘El Madrileño’ de C. Tangana, disco que ha producido, el cantante, compositor y productor de Barcelona vuelve a acertar con un tema estupendo que es hoy la «Canción Del Día» en nuestro site.

Más cercano a las texturas de post-punk ochentero de ‘Todo me sabe a poco’ que a las más sintéticas de ‘El encuentro’, pero de base rítmica casi tan animada como la del segundo, ‘Ya no siento nada’ es un tema desesperado, que puede recordar a Franz Ferdinand tanto como a Suicide, a Interpol tanto como a Joy Division, y que se sirve de guitarras ultra distorsionadas y pequeños detalles electrónicos para crear un mundo triste, gris y distópico en el que Cristian huye de algo sin rumbo. «La huida es algo sobre lo que me gusta recrearme», cuenta el artista en nota de prensa. «Escapar significa no afrontar la realidad o dejarla en standby para más tarde. Todos sabemos que no es solución para nada, pero todos lo hacemos constantemente. Bloquear emociones y correr para delante. Hay algo de poesía en las burbujas o realidades alternativas que creamos, incluso en la hostia que nos espera cuando la ilusión se derrumba».

El vídeo de ‘Ya no siento nada’ ha sido producido por Little Spain y dirigido por Mariano Schoendorff, que explica su concepto de la siguiente manera: «La idea era situar a Alizzz en un lugar donde sentir algo fuese un privilegio inalcanzable, y castigado. “Ya No Siento Nada” narra la historia de un personaje alienado por el mundo que le rodea. Un personaje que vive drogado, dormido, y que sigue las pautas establecidas por la sociedad en la que vive – sin ser capaz ni tener el permiso para sentir nada. Hasta que un día una compañera de la fábrica en la que trabaja (Inés Coca) le despierta y le guía hacia una posible libertad – donde quizás sí esté permitido y se pueda sentir. Lo único es, que tal y como dice la canción, haga lo que haga, tome lo que tome, Alizzz ya no puede sentir nada, y convierte la búsqueda de ese último tiro en un ideal inalcanzable, con un final trágico».